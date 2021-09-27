【5000元消費券】皇室堡、The ONE等6個商場推出優惠　送出總值超過1,000萬元現金券

▲ 皇室堡、新港中心等6個商場推出優惠，送出總值超過1,000萬元的現金券。（資料圖片）

華人置業集團今日（27日）宣布，配合政府發放第二期消費券，華人置業集團旗下6個商場包括： The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET 及灣仔電腦城繼續送出總值超過港幣1,000萬元的現金券，更加推多款精選禮券及商品以低至10元。

華人置業集團指，於10月1日下午3時起，「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」網上商店 將有新一批總值逾港幣360萬元的商戶現金券陸續上架，當中包括玩具“反”斗城、八月花、牛角等，以特惠價7折發售，至於Levi's及G-SHOCK等精選禮券，更會低至3折發售。此外，網上商店將以10元發售電影禮券、護膚品、口罩及精品。

另外，凡使用政府消費券計劃指定的支付平台，在 The ONE、皇室堡及新港中心場內消費及於「The ONE‧皇室堡‧新港中心 eSHOP」網上商店消費，有機會獲得以下三大豐富獎賞：

獎賞一：500 萬元「線下」消費獎賞

顧客以政府消費券計劃指定的支付平台在 The ONE、皇室堡或新港中心的商戶消費滿港幣 1,000 元，可獲贈價值港幣 100 元的商場購物現金券；消費滿港幣 3,000元，更可獲贈價值港幣500元的美食及商場購物現金券，而且有關現金券均不設最低消費。是項獎賞總值約港幣 500 萬元。

獎賞二：500 萬元「線上」額外商場現金券

顧客購買港幣500元購物現金券，即獲贈港幣100元購物現金券，多買多送，總值超過港幣 500 萬元，每人可以獲贈的購物現金券多達港幣500元。有關購物現金券將分階段發售及送出，全數有效期至2022年3月31日，顧客可以藉此享受更充裕的消費時間。

獎賞三：5 倍會員積分

The ONE Club及WINDSOR CLUB的會員於2021年8月至12月期間逢星期一，透過政府消費券計劃指定的支付平台分別在The ONE及皇室堡消費，將獲得5倍會員積分（上限為 30,000 分）。

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責任編輯：李榮忠