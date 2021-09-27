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【新冠肺炎】37歲港女由香港入境澳門後確診　曾訪杜拜埃及等多國料屬復陽個案

社會 18:07 2021/09/27

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37歲港女由香港入境澳門後確診，曾訪杜拜埃及等多處，料屬復陽個案。（經濟日報資料圖片）

澳門新冠肺炎疫情近日見反覆，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日(27日)新增1宗輸入個案，涉及一名37歲香港女子，早於3月及4月接種兩劑科興疫苗，及後曾訪杜拜、埃及、克羅地亞以及黑山；上周日(19日)由香港入境澳門接受酒店檢疫，第8天樣本檢出病毒弱陽性，中心經分析後認為復陽的可能性極大。

涉及37歲女病人為香港居民，於3月10日和4月8日接種兩劑科興滅活疫苗，並於4月9日至7月10日期間，曾訪杜拜、埃及、克羅地亞以及黑山，及後9月19日由香港入境澳門，在金寶來酒店接受醫學觀察期間接受核酸檢測，最初其新冠病毒核酸檢測結果為陰性，至9月26日採樣後翌日結果弱陽性。

當局稱，病人的病毒量非常低，CT值為38.5，當局經覆核其情況於是再進行重覆採樣，結果同樣呈極弱陽性，CT值為41；而病人抗體顯示IgM為陰性、IgG為 陽性，符合沒有近期感染的表現，結合患者有中東、歐洲等多地的旅遊史，她目前無症狀，抗體特性符合既往感染或疫苗接種的表現，且病毒本低，故初步判斷為復陽個案。

澳門當局表示，衞生當局未來幾日將每天為其進行病毒核酸檢測，若病毒量仍維持低水平，甚至呈陰性，便可印證屬復陽個案，但若病毒量上升，便需考慮其是否為新近感染，以進行下一步動態觀察和分析。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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