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【拉闊音樂會】柳應廷開騷前突氣管敏感　姜濤貼花絮照自言極緊張

娛樂 18:24 2021/09/27

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

《拉闊音樂會》今晚開騷。

商台主辦《拉闊音樂會風火雷電》今晚（27號）在亞博開騷，演出集結了林家謙、姜濤、柳應廷（Jer）和Tyson Yoshi（程浚彥）4位樂壇新星同台，但開騷前姜濤卻自言十分緊張，而Jer亦表示氣管敏感不適，令不少粉絲甚為擔心。

商台久違多時的《拉闊音樂會》再度再開，今晚（27日）將在亞洲國際博覽館舉行的《拉闊音樂會風火雷電》，因僅此一場，令粉絲一票難求。

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Jer突感不適

開騷前夕，柳應廷昨晚在IG突留言：「開騷又嚟氣管感敏……喺咁收縮好辛苦。」MIRROR成員壓力大近期成熱話，因此Jer的留言引起不少粉絲關心，紛紛作出慰問。

【MIRROR成員】姜濤+Jer加入MOOV Live名單　鏡粉撲飛門票炒至2萬元

同場加映：Lokman+AK訪問

另外，早前曾因過勞而暈倒的姜濤，日前完成新戲拍攝後，即投入拉闊的最後綵排，行程緊密的他，亦在IG分享拉闊台下的花絮照。

姜濤一連發布多張連橫照，由普通的全身台上照，至慢慢對著鏡頭的特寫自拍，更不介意把未整妝的的素顏照分照，其中有反白眼、皺眉頭，更有不慎露出皺紋照，棄形象於不顧。

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姜濤並留言：「嗯…緊張得…瘋掉了…」又分享了不少其他工作人員辛勞工作照，似乎壓力真的挺大。

最新影片推介：史丹福為兒童游泳課程注入拯溺元素　助學員掌握求生技能以提升水上安全

撰文 : TOPick柴犬出動

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