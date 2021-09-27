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【小一自行收生】九龍城名校收700份表按年增17%　有北區小學收表減1成

社會 18:10 2021/09/27

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小一自行分配學位階段今日（27日）截止收表，移民潮下名校喇沙小學收表量不跌反升。（資料圖片）

小一自行分配學位階段今日（27日）截止收表，位於九龍城校網的傳統名校喇沙小學收表量在移民潮下不跌反升，共收到約700份申請表，較去年增約100份、增幅約17%，加劇至平均7.8人爭1個學額，但亦有北區小學收表量按年減約1成，料與跨境生未能來港有關。

移民潮及跨境生未能來港，或為學校收生添壓。隨著2022年入學的小一自行分配學位階段今日截止收表，TOPick收集多間小學收表量，喇沙小學李副校長回覆表示，該校今年收到約700份申請表，比去年約600份，增加約100份，李副校形容「平時都有升有跌」，難推斷收表數目上升原因；按該校設有90個自行分配學額計算，平均7.8人爭1學額，較去年平均約6.7人爭1學額競爭加劇。

上水鳳溪創新小學校長李淑賢則透露今年收表量按年少約10%，該校設50個自行分配學額，平均1.3至1.4人爭1學額。她解釋，受疫情影響，部分內地家長未放心安排子女在港讀小學，令上水區的跨境生人數減少，形容校方對結果已感滿意。

回顧上周一（20日）小一自行分配階段收表首日，有家長手持10分仍碰運氣報喇沙，詳情即看：【下一頁】

同場加映，《家庭台》最新影片： 

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅

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