【小一自行收生】九龍城名校收700份表逆市增17%　多校申請減1成或以上

▲ 小一自行分配學位階段今日（27日）截止收表，移民潮下名校喇沙小學收表量不跌反升。（資料圖片）

小一自行分配學位階段今日（27日）截止收表，受移民潮及跨境生未能來港等因素影響，學界普遍憂現收生困難，但位於九龍城校網的傳統名校喇沙小學收表量逆市上升，共收到約700份申請表，較去年增約100份、增幅約17%，加劇至平均7.8人爭1個學額；另一邊廂，有地區名校以至北區小學收表量按年減1成或以上。

喇沙小學副校：收表有升有跌 難推測申請上升原因

移民潮及跨境生未能來港，或為學校收生添壓。隨著2022年入學的小一自行分配學位階段今日截止收表，TOPick收集多間小學收表量，喇沙小學李副校長回覆表示，該校今年收到約700份申請表，比去年約600份，增加約100份，李副校形容「平時都有升有跌」，難推斷收表數目上升原因；按該校設有90個自行分配學額計算，平均7.8人爭1學額，較去年平均約6.7人爭1學額競爭加劇。

油天海泓申請減15% 校長料大部分學校收表量下跌

油蔴地天主教小學（海泓道）收表量則由去年390份，減少約15%至約330份，按75個自行分配學額計算，由去年平均5.2人爭1學額，稍微緩和至4.4人爭1學額。該校校長陳淑儀估計，移民潮料導致入學人數減少，相信全港大部分小學收表量都會下跌，撇除個別名校或直資、國際學校等，或有機會逆市上升，「家長知道相對多機會，就算低分都試吓」。

上水鳳溪創新小學校長李淑賢亦透露，今年收表量按年少約10%，該校設50個自行分配學額，平均1.3至1.4人爭1學額。她解釋，受疫情影響，部分內地家長未放心安排子女在港讀小學，令上水區的跨境生人數減少，形容校方對結果已感滿意。

回顧上周一（20日）小一自行分配階段收表首日，有家長手持10分仍碰運氣報喇沙，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅