【選委會選舉】曾國衞：嚴肅跟進選管會優化選舉安排　選舉事務處就流程問題致歉

▲ 上周日舉行的選委會選舉，花近14小時才完成點票，惹來建制派不滿。（經濟日報資料圖片）

選委會選舉上周日舉行，建制派不滿點票時間過長。政制及內地事務局長曾國衞，今午在立法會一個委員會，承認今次有環節欠妥善，但強調選舉具體安排，由選舉管理委員會處理，當局已促請選管會優化。

政制事務委員會今午開會，曾國衞在會上承認，剛結束的選委會選舉有環節欠妥善，包括派發選票櫃枱不足，引致繁忙時段輪候過長，而且點票時間亦超乎公眾合理預期。

曾國衞解釋，為確保選舉公平、公正、獨立完成，選舉具體安排需要由選管會處理，不能由政府代為處理運作問題。他續指，政府仍極為關心未來立法會及特首選舉，確保安排運作暢順有序，已促請選管會優化安排，強調會嚴肅跟進今次安排，積極總結經驗。

他又表示，選管會將就今次選委會選舉問題，在90日內向特首提交報告，並會在可行情況下盡量加快，同時會為未來選舉進行測試及演練，亦會就人性化安排等提供更多意見，以回應社會期望。

選舉事務處總選舉事務主任翁應輝，則就今次選舉流程及靈活性不足向公眾致歉，又表示處方正深入審視流程問題，會盡快向選管會提交報告及改善建議。

新民黨主席葉劉淑儀發言時，質疑選管會主席是否要由法官擔任，又形容法官生活在「雲端之上」。曾國衞回應指，選管會主席由特首委任，會向特首反映有關意見。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：胡偉明