【娛圈喜事】準新娘陳詩欣派喜帖　披性感婚紗攬未婚夫：展開人生新一頁

▲ 陳詩欣將於下月結婚。

曾主持《3日2夜》、《學是學非》的TVB藝人陳詩欣(Eunice)在7月宣布與電競公司高層陳爾正(Joshua)結婚,婚禮將於10月30日舉行。日前已過大禮,陳詩欣收五對巨型龍鳳鈪,十分有派頭。

準新娘Eunice在今日(9月27日)於個人IG分享喜帖,帖上印有Eunice&Joshua,「EJ」字樣,並附上兩人的結婚相。

相中的Eunice手戴婚戒、身穿白色喱士透視婚紗裙,既性感又高貴,她用頭紗蓋住未婚夫,二人並相擁著,十分甜蜜。

陳詩欣展人生新一章

上載喜帖外,陳詩欣同時在IG寫道:「我們慶祝展開人生新一頁,並迫不及待地想與大家分享喜悅。多謝各位的祝福。」

同時,她引用約翰一書4章19節:「我們愛,因為上帝先愛我們。」(We love because he first loved us),非常溫馨。

現年28歲的陳詩欣在2010年參加HKDI Fashion Competition Performance獲得冠軍,隨後當上模特兒,於2017年加入TVB,主持《3日2夜》成為宅男女神。此外,她還曾主持《姊妹淘》、《學是學非》等。

