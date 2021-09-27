【娛圈喜事】準新娘陳詩欣派喜帖　披性感婚紗攬未婚夫：展開人生新一頁

▲ 陳詩欣將於下月結婚。

曾主持《3日2夜》、《學是學非》的TVB藝人陳詩欣（Eunice）在7月宣布與電競公司高層陳爾正（Joshua）結婚，婚禮將於10月30日舉行。日前已過大禮，陳詩欣收五對巨型龍鳳鈪，十分有派頭。

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準新娘Eunice在今日（9月27日）於個人IG分享喜帖，帖上印有Eunice&Joshua，「EJ」字樣，並附上兩人的結婚相。

相中的Eunice手戴婚戒、身穿白色喱士透視婚紗裙，既性感又高貴，她用頭紗蓋住未婚夫，二人並相擁著，十分甜蜜。

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陳詩欣展人生新一章

上載喜帖外，陳詩欣同時在IG寫道：「我們慶祝展開人生新一頁，並迫不及待地想與大家分享喜悅。多謝各位的祝福。」

同時，她引用約翰一書4章19節：「我們愛，因為上帝先愛我們。」（We love because he first loved us），非常溫馨。

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現年28歲的陳詩欣在2010年參加HKDI Fashion Competition Performance獲得冠軍，隨後當上模特兒，於2017年加入TVB，主持《3日2夜》成為宅男女神。此外，她還曾主持《姊妹淘》、《學是學非》等。

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