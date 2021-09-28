【越野配置】ASICS推GEL-FujiTrabuco SKY越野鞋款色系　出色抓地力提供全方位保護

▲ ASICS 運動員羅亮添 (Tim) 和陳穎彤（Rachel）親身體驗後也大讚 GELFujiTrabuco SKY 鞋款實是功能與設計並重的專業之選！(圖片由ASICS提供)

日本專業運動品牌 ASICS 推出全新色系GEL-FujiTrabuco SKY，除能滿足越野跑手的需要，奪目配色即使走到山上仍能保持型格！ ASICS 運動員羅亮添 (Tim) 和陳穎彤（Rachel）親身體驗後也大讚GELFujiTrabuco SKY鞋款實是功能與設計並重的專業之選！

孔鞋墊設計

GEL-FujiTrabuco SKY 的貼心設計，例如有孔鞋墊與中底和外底的排水孔相連，有效透過腳步自然的動態將水從鞋底推出，避免儲水增加雙腳負擔，提高運動員的表現；而鞋舌的鞋帶收納小口袋，可防止鞋帶外露以致被外物所纏。

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出色抓地力 應付各種地形

鞋款專有 ASICSGRIP 大底設計的抓地能力，大底內側與外側方向不一的鞋釘設計，有效配合腳部在上、落斜時的不同受力範圍，可應付各種地形，提供出色的抓地力。

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多種配置提供全方位保護

採用輕量耐用的 FLYTEFOAM 中底材質，配合前腳掌保護板，有效阻隔山上較尖銳的碎石；鞋面至鞋底位置以輕質且具保護性的覆蓋層加固，有效鎖定雙腳在鞋內的適當位置。

GEL-FujiTrabuco SKY 系列現於指定 ASICS 專門店及 ASICS HK 網上商店有售。

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責任編緝：張懿慧