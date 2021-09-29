【循環再造】K11 MUSEA回收計劃聘拾荒者分類塑膠　14個膠樽升級再造環保雨傘

▲ （郭詩詩攝）

近年大眾的環保意識日漸提高，K11 MUSEA在今年4月起，與本地的環保社企 V Cycle合作推出「轉廢為材」試驗計劃，定期向約30多個參與計劃食肆及零售租戶回收塑膠。社企在回收有關塑膠後，聘用數名拾荒者作分類及清潔，再經由機器將塑膠打碎並織成布，其後製成一把「環保雨傘」。

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「轉廢為材」試驗計劃今年4月起推出，K11 MUSEA 向旗下商場逾30個食肆及零售等租戶回收塑膠，再與本地的環保社企 V Cycle合作，將回收所得的塑膠後，交由以時薪50元聘用數名拾荒者作分類及清潔，再經由機器將14個500毫升的膠樽製成一把「環保雨傘」。

「環保雨傘」的顏色為黑色，除了印有K11 MUSEA的字樣外，亦會清楚列明雨傘是由14個膠樽造成，並由年長的拾荒者負責清潔及分類等。雨傘的布料是用膠樽回收再造而成，將膠樽打碎成膠粒後，再織成布料。K11可持續發展部總經理鄧業煒（Ellie）表示，團隊在4月至6月間，共收集約150公斤塑膠，共製造出500把雨傘，部分雨傘已回饋予參與計劃的商戶，另有部分將作出售用途。

Ellie關注近年的氣候變化，為不同地區帶來極端天氣，希望可以透過環保雨傘喚醒大眾及商戶的環保意識。她又希望計劃可將可持續發展的元素融入到日常生活，吸引更多商戶參加計劃，現時已有約50個商戶表示有興趣參與第二階段計劃。不過，她強調計劃的最終的目標是讓他們可以做到源頭減廢，為即將實施的都市固體廢物徵費做好準備。

「環保雨傘」現時可於K11的網上商店購買，短傘售價170元，長傘售價200元。

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記者：郭詩詩