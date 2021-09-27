【疫苗獎賞】香港珠寶聯盟公布抽獎結果　大獎為一卡鑽石【附得獎名單】

▲ 由香港珠寶聯盟主辦發起、召集及統籌「新冠疫苗接種大抽獎」，抽出700位得獎幸運兒。（抽獎網站截圖）

為鼓勵市民接種新冠疫苗，由香港珠寶聯盟主辦發起、召集及統籌「新冠疫苗接種大抽獎」，獎品總值一百萬，大獎一卡鑽石。香港珠寶聯盟於日前成功抽出700位得獎幸運兒。

香港珠寶聯盟日前抽出700位得獎者，大抽獎在周國榮會計師見證及監察下隨機抽出，抽獎結果將於在抽獎網站公布，及刊登於英文虎報及經濟日報。得獎者亦會獲得個別通知。

由香港珠寶聯盟主辦發起、召集及統籌「新冠疫苗接種大抽獎」，聯合珠寶業界各大商會並獲得超過15個重要商會成為「支持單位」及「聯合恊辦單位」。以【 振興經濟．齊打疫苗】為主題，集合數十家珠寶業界重要公司及行業翹楚領導個體聯合參加「聯合協辦單位」。行業涵蓋了包括零售、批發、設計、制造等不同界別。以網站電子形式登記，於2021年9月15日或之前年滿18歲，並於2021年9月15日前在香港完成二劑新冠疫苗接種，鼓勵接受合資格香港居民参加，

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責任編輯：余思嵐