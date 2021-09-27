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【無視檢疫令】75歲外籍翁周日擅離指定檢疫酒店　當局事隔一日始公布

社會 19:10 2021/09/27

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75歲外籍男子涉擅離指定檢疫酒店。（資料圖片）

衞生署今日（27日）指，一名75歲外籍男子昨天涉嫌在未經批准下離開指定檢疫酒店，正就事件作出調查。警方現正追尋該名男子。

署方表示，本月25日晚上接獲尖沙咀華美達華麗酒店通知，指一名75歲外籍男子當天從意大利抵港，安排入住指定檢疫酒店，但該名男子在未獲批准的情況下，擅自離開酒店房間，並在酒店走廊徘徊，違反檢疫令，酒店職員遂要求該名男子返回房間。

署方稱，按既定機制，中心將事件通報食衞局轄下的指定檢疫酒店計劃合規巡查隊和警方，並安排醫療輔助隊車輛於翌日（26日）將該名男子送到檢疫中心接受強制檢疫，惟醫療輔助隊車輛當日下午約1時抵達指定檢疫酒店後，酒店職員發現該名男子失蹤。

根據酒店閉路電視監控及紀錄，該名老翁於本月26日早上約11時離開檢疫酒店，並沿山林道步向彌敦道方向。指定檢疫酒店計劃合規巡查隊及酒店管理人員亦同時進行跟進調查。

當局表示，極度關注及重視事件，強烈呼籲受檢疫人士必須嚴格遵守檢疫要求，以保障自己及其他人健康，此舉對防止疫情在社區擴散至為重要。任何人違反檢疫令，擅自離開檢疫地點屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判罰款25,000元及監禁6個月。

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責任編輯：余思嵐

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