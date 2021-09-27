【海洋公園】復辦「哈囉喂」以互動遊戲取代鬼屋　玩齊景點成人票價加價7成達640元

▲ 復辦「哈囉喂」以互動遊戲取代鬼屋，玩齊景點成人票價加價6成達640元（林宇翔攝）

去年因新冠疫情停辦萬聖節活動的兩大主題樂園，今年均捲土重來，海洋公園今（27日）表示，今年「哈囉喂」將不設鬼屋，以開放式互動遊戲取代，其中樂園首次開放跳樓機控制室，讓市民入內玩靈探，不過要玩盡所有景點，成人索價640元，較前年368元大增7成。

疫情下首個「哈囉喂」活動於下月1日至31日舉行，海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅表示，受疫情影響，會以開放式景點取代鬼屋，而園內所有演藝人員均會戴上口罩，今年亦會減少嘩鬼「埋身」嚇人，冀與市民保持社交距離，樂園亦會保持每日7成半入場人數，但未有交代實際數字。

今年海洋公園將「哈囉喂」門票劃分普通門票及追加門票，普通門票即基本入場費，成人為360元、3至11歲小童則為195 元，惟要暢玩山上3個重要景點包括「屍襲逃亡」、「陰濕奪寶」及「鬼上身事件簿」，成人及小童均需另加280元，即分別合共640元及475元，購買追加門票的遊客會以手帶識別。

該園演藝節目總監歐陽綺華介紹，「鬼上身事件簿」為靈探遊戲，遊客可首次進入荒廢機動遊戲跳樓機的控制室內玩靈探；「屍襲逃亡」則為逃出遊戲，遊客需進入廢城尋找血清，為變成喪屍的人類尋找解藥成分，過程中會有喪屍襲擊，如遊戲失敗將面臨大懲罰。

「陰濕奪寶」屬尋寶遊戲，遊客會手持一張亞馬遜尋寶圖，於食人族地盤尋找寶藏，過程會被食人族用水槍襲擊，被問到遊客是否要準備口罩替換，歐陽綺華指，演藝人員只會瞄準地圖射水，惟遊客仍有機會濕身。

如不購買追加門票，遊客仍可到山上3個景點遊玩，包括與現場觀眾大玩問答遊戲及挑戰舞技的「舞命招魂台」、觀賞屍新人冥婚的「屍人大婚」，以及用以打卡的「黑暗幻影」；另可在山下到訪「20周年追魂館」，內有過去20年「哈囉喂」具標誌性的服飾展出。

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翻查資料，2019年「哈囉喂」設有6大鬼域共6間鬼屋，成人票價為368元起，今年連同追加門票，票價加幅達7成；海洋公園行政總裁黃嗣輝表示對銷情有信心，並解釋今年投入更多人手於上述3個特別景點，而且該3個景點體驗時間較長，難以安排所有入場人士遊玩，故特設追加門票，讓有意暢玩更多設施的人士進入，「唔係嘅話排一日都未排完。」

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記者：鄧凱文