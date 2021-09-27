【索償敗訴】被指清洗發霉龜苓膏　海天堂控前股東誹謗敗訴

▲ 海天堂創辦人吳耀明於審訊時出庭應訊。資料圖片

海天堂早年被揭發疑將發霉龜苓膏清洗後出售，海天堂其後入稟控告「爆料人」蔡國強誹謗及索償約1.3億元，案件早前於高等法院審結，法官今（27日）頒下判詞裁定海天堂敗訴。法官指沒有證供顯示海天堂女員工與前股東及報章記者合謀造假，意圖損害海天堂聲譽，法官認為女員工被偷拍下清洗發霉龜苓膏經過屬實，並相信是由海天堂高層指示而進行。

原告海天堂有限公司；答辯人蔡國強。原告一方早前於開案陳詞中指控答辯人，聯同報章記者刻意指使員工林日紅示範清洗龜苓膏上的霉菌，並拍成短片，以損害原告。

法官於判詞指，雙方爭議有關處理由內地惠州廠房供應到香港的龜苓膏，因溫度問題而出現霉菌時的處理程序。原告一方則指會指示員工將發霉龜苓膏棄掉或退回公司，答辯一方則指原告的店舖會清洗龜苓膏後再出售。

法官綜合證供後，認為員工林日紅並不知道報章記者隱藏鏡頭拍下清洗過程，她只如平日一樣工作，當時並以為是教導新員工如何處理清洗的程序。法官指就如何處理發霉龜苓膏方面，於相對可能性原則下，根據證供得出兩種方法，包括棄掉或退回廠房，或是清洗不太嚴重發霉的龜苓膏。

法官指根據原告說法，並沒有就發霉龜苓膏處理方法作任何書面指示，法官認為只容許前線員工棄掉不論發霉程度多少的龜苓膏，而未有任何監管的做法，於商業角度而言並不合情理。法官認為清洗發霉龜苓膏做法不只於報導的情況下發生，亦不只林這樣做，並相信很大可能是由原告高層指示而行。

法官不接納員工與答辯人及記者合謀造假之說法，法官指沒有證供顯示發霉龜苓膏會對健康造成嚴重或致命問題，亦從沒有顧客就此作出投訴，因此令原告相信清洗程序是低成本及低風險處理方法。綜合證供後，法官裁定原告敗訴，兼須付訟費。

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記者：林育慧