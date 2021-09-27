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【冷藏肉】荃灣梨木樹商場冷藏肉充當新鮮肉出售　食環署擬提出檢控

社會 19:54 2021/09/27

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食環署荃灣梨木樹邨梨木樹商場打擊懷疑以冷藏肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店。（新聞處提供）

食環署今日（27日）在荃灣梨木樹邨梨木樹商場，於新鮮糧食店檢獲約179公斤懷疑冷藏牛肉，已即時封存。

署方今日採取突擊行動，打擊懷疑以冷藏肉充當新鮮肉出售的持牌新鮮糧食店。行動中，在一間持牌新鮮糧食店檢獲約179公斤懷疑冷藏牛肉，已即時封存作進一步調查，並抽取一個牛肉樣本作防腐劑檢測，如有足夠證據，將提出檢控。署方又就處所設備的清潔狀況涉嫌違反《食物業規例》向該新鮮糧食店持牌人提出檢控，並就違反相關持牌條件向其發出口頭警告。

署方稱，任何人士未獲批簽而售賣冰鮮肉或冷藏肉屬違法，一經定罪，最高可判罰款50,000元及監禁6個月。署方指會繼續密切監察零售層面出售的新鮮肉類及採取嚴厲執法行動，以保障食物安全及公眾健康。此外，如發現新鮮糧食店將冰鮮肉或冷藏肉當作新鮮肉出售而違反持牌條件，署方會考慮取消其牌照。

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責任編輯：余思嵐

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