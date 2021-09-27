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【上呼吸道感染】紅磡及上水2幼兒園42學童染病　學校須接受醫學監察

社會 22:08 2021/09/27

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位於紅磡的國際英文幼稚園(海濱南岸)。（幼稚園網站截圖）

衞生防護中心今日（27日）公布，正調查2宗上呼吸道感染爆發個案，涉及2間幼兒園，共有42名2至5歲學童感染，學校早前已被納入強制檢測公告。

受影響學校包括位於紅磡的國際英文幼稚園(海濱南岸)，有11男10女的2歲學童感染，最早在本月13號病發，有咳嗽、流鼻水和喉嚨痛。新界婦孺福利會上水幼兒學校亦有12男9女學童感染，年齡介乎2至5歲，最早在本月14號病發，全部人情況穩定，無需入院。

防護中心指，考慮到新冠肺炎疫情，2間幼兒園正接受醫學監察，並已分別於本月15日及20日被納入強制檢測公告，以排除感染新冠肺炎的可能性，有關幼兒園已按中心要求停課至少5日，以進行清潔及執行強制檢測公告。

中心強烈呼籲市民及院舍、學校員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

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責任編輯：余思嵐

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