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【食水安全】新界東北烏蛟騰食水缸受埃希氏大腸桿菌污染　大埔船灣多條村落受影響

社會 20:44 2021/09/27

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水務署指，從烏蛟騰食水缸抽取的食水樣本初步發現含埃希氏大腸桿菌。（資料圖片）

水務署今日（27日）表示，從新界東北烏蛟騰食水缸抽取的食水樣本初步發現含埃希氏大腸桿菌，數值為每100毫升1菌落數。初步調查指，或與該食水缸受污染有關，已暫停使用該食水缸。

署方指在恆常水質監測期間，於本月23日和25日，從位處大埔新娘潭附近的烏蛟騰食水缸抽取的食水樣本初步發現含埃希氏大腸桿菌，根據香港食水標準，埃希氏大腸桿菌的標準值為每100毫升0菌落數。

經初步調查，署方稱上述食水缸食水樣本的埃希氏大腸桿菌含量超標可能與該食水缸受污染有關，現正進行進一步調查，並已暫停使用該食水缸，安排清潔和沖洗與該食水缸相關的供水系統，會在恢復正常供水後通知有關用戶。已在可能受影響的地區安排水車或水箱，為有需要的居民提供臨時食水。

署方又指，正聯絡位於可能受影響供水網絡，包括九担租、苗田、犂頭石、三椏、荔枝窩、鎖羅盆、鴨洲、牛屎湖、西流江、吉澳、烏蛟騰及其附近的田心村、老圍、新屋村、新屋下、嶺背、河背、三家村等一帶村落的約200戶，以提供適當支援，並提醒他們即時採取相應的預防措施，包括須將水龍頭的食水煮沸才作飲用、準備飲料或食物、製造冰粒、洗碗、漱口和刷牙。

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責任編輯：余思嵐

 

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