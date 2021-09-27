【新冠疫苗】港府更新認可巴西及俄羅斯疫苗接種紀錄　香港居民可回港

▲ 認可疫苗接種紀錄地區增至60個。（資料圖片）

港府今日（27日）公布，已與巴西及俄羅斯政府完成商討，將認可兩國發出的疫苗接種紀錄，作為曾於A組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄，相關安排本月29日（周三）凌晨零時起實施。



當局指，由本月29日凌晨零時起，持有由巴西或俄羅斯相關主管當局發出、並符合指定格式疫苗接種紀錄的香港居民，可從A組指明地區登機來港，有關旅客所接種的疫苗必須為列於政府「就指明用途認可2019冠狀病毒病疫苗列表」上的疫苗。



另外，由上月20日起，當局對海外抵港人士入境實施嚴格防控措施，要求於登機當天或之前21天曾逗留A組指明地區的人士，必須為已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄的香港居民方可登機來港。認可疫苗接種紀錄包括由香港發出的疫苗接種紀錄、由內地或澳門當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄、由經世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家的相關主管當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄，或香港與當地政府達成認可安排而由相關主管當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄。

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責任編輯：余思嵐