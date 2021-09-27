【藥物安全】輝瑞兩款戒煙處方藥含恐致癌雜質　藥廠回收

▲ 衞生署回收「戒必適0.5毫克和1毫克藥片」及「戒必適1毫克藥片」。（新聞處提供）

衞生署今日（27日）同意持牌藥物批發商美國輝瑞科研製藥有限公司（輝瑞）採取預防措施，從市面回收以下兩款產品共5個批次，因為相關產品含有雜質，其中一些該類化合物被列為很可能或有可能的人類致癌物。

產品名稱 香港註冊編號 批次編號 戒必適0.5毫克和1毫克藥片 HK-55462 00023530 00026657 戒必適1毫克藥片 HK-55437 00023023 00025603

00026556



署方稱，今日接獲輝瑞通知，上述批次產品含有一種名為N-亞硝基瓦倫尼克林的亞硝胺雜質，其含量高於可接受水平，以上批次是現時香港所有可用批次，作為預防措施，輝瑞從市面回收上述批次產品。



N-亞硝基瓦倫尼克林屬亞硝胺類化合物，基於囓齒類動物致癌研究等實驗室測試，其中一些該類化合物被列為很可能或有可能的人類致癌物。海外藥品監管機構一直在審視藥品中發現的亞硝胺雜質對安全性的影響。衞生署會繼續密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物的安全評估發出的更新，以考慮任何必要的跟進行動。上述產品含有有效成分瓦倫尼克林，是用於戒煙的處方藥物。根據輝瑞的資料，產品曾進口香港並供應予醫院管理局醫院、衞生署診所、私家醫院、私家醫生、社區藥房、批發商，以及轉口到澳門。

署方表示，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，會密切監察有關回收，正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

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責任編輯：余思嵐