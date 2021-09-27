  • 29°C
香港時間 : 2021927日 (週一) 22:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藥物安全】輝瑞兩款戒煙處方藥含恐致癌雜質　藥廠回收

社會 21:39 2021/09/27

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

衞生署回收「戒必適0.5毫克和1毫克藥片」及「戒必適1毫克藥片」。（新聞處提供）

衞生署今日（27日）同意持牌藥物批發商美國輝瑞科研製藥有限公司（輝瑞）採取預防措施，從市面回收以下兩款產品共5個批次，因為相關產品含有雜質，其中一些該類化合物被列為很可能或有可能的人類致癌物。

 

產品名稱 香港註冊編號 批次編號
戒必適0.5毫克和1毫克藥片 HK-55462

00023530

00026657
戒必適1毫克藥片 HK-55437

00023023

00025603
00026556


署方稱，今日接獲輝瑞通知，上述批次產品含有一種名為N-亞硝基瓦倫尼克林的亞硝胺雜質，其含量高於可接受水平，以上批次是現時香港所有可用批次，作為預防措施，輝瑞從市面回收上述批次產品。

N-亞硝基瓦倫尼克林屬亞硝胺類化合物，基於囓齒類動物致癌研究等實驗室測試，其中一些該類化合物被列為很可能或有可能的人類致癌物。海外藥品監管機構一直在審視藥品中發現的亞硝胺雜質對安全性的影響。衞生署會繼續密切監察事件的發展和海外藥物監管局就該藥物的安全評估發出的更新，以考慮任何必要的跟進行動。上述產品含有有效成分瓦倫尼克林，是用於戒煙的處方藥物。根據輝瑞的資料，產品曾進口香港並供應予醫院管理局醫院、衞生署診所、私家醫院、私家醫生、社區藥房、批發商，以及轉口到澳門。

署方表示，至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告，會密切監察有關回收，正在服用上述產品的病人不應自行停藥，應盡早向其醫護人員諮詢意見，以作適當安排。

更多「家庭台」最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐

相關文章

【恆安邨命案】84歲老翁被斬甩手指送院後死亡　警方拘捕1名35歲男子
今日 17:42
【恆安邨命案】84歲老翁被斬甩手指送院後死亡　警方拘捕1名35歲男子
【新冠肺炎】37歲港女由香港入境澳門後確診　曾訪杜拜埃及等多國料屬復陽個案
今日 18:07
【新冠肺炎】37歲港女由香港入境澳門後確診　曾訪杜拜埃及等多國料屬復陽個案
【疫苗獎賞】香港珠寶聯盟公布抽獎結果　大獎為一卡鑽石【附得獎名單】
今日 19:00
【疫苗獎賞】香港珠寶聯盟公布抽獎結果　大獎為一卡鑽石【附得獎名單】
【無視檢疫令】75歲外籍翁周日擅離指定檢疫酒店後仍未尋回　當局一日後公布稱正調查及追尋
今日 19:35
【無視檢疫令】75歲外籍翁周日擅離指定檢疫酒店後仍未尋回　當局一日後公布稱正調查及追尋
【海洋公園】復辦「哈囉喂」以互動遊戲取代鬼屋　玩齊景點成人票價加價7成達640元
今日 19:34
【海洋公園】復辦「哈囉喂」以互動遊戲取代鬼屋　玩齊景點成人票價加價7成達640元
【冷藏肉】荃灣梨木樹商場冷藏肉充當新鮮肉出售　食環署擬提出檢控
今日 19:54
【冷藏肉】荃灣梨木樹商場冷藏肉充當新鮮肉出售　食環署擬提出檢控
【食水安全】新界東北烏蛟騰食水缸受埃希氏大腸桿菌污染　大埔船灣多條村落受影響
今日 20:44
【食水安全】新界東北烏蛟騰食水缸受埃希氏大腸桿菌污染　大埔船灣多條村落受影響

你可能感興趣

【恆安邨命案】84歲老翁被斬甩手指送院後死亡　警方拘捕1名35歲男子
今日 17:42
【恆安邨命案】84歲老翁被斬甩手指送院後死亡　警方拘捕1名35歲男子
【新冠肺炎】37歲港女由香港入境澳門後確診　曾訪杜拜埃及等多國料屬復陽個案
今日 18:07
【新冠肺炎】37歲港女由香港入境澳門後確診　曾訪杜拜埃及等多國料屬復陽個案
【疫苗獎賞】香港珠寶聯盟公布抽獎結果　大獎為一卡鑽石【附得獎名單】
今日 19:00
【疫苗獎賞】香港珠寶聯盟公布抽獎結果　大獎為一卡鑽石【附得獎名單】
澳門 診所 致癌物 衞生署 香港 私家醫院

最高瀏覽

【水警失蹤】大嶼山二澳海面發現浮屍　證實為失蹤女督察林婉儀
今日 12:06
【水警失蹤】大嶼山二澳海面發現浮屍　證實為失蹤女督察林婉儀
【水警殉職】殉職高級督察林婉儀加入警隊14年　蕭澤頤：執勤時身穿救生衣
今日 12:58
【水警殉職】殉職高級督察林婉儀加入警隊14年　蕭澤頤：執勤時身穿救生衣
【十優港姐】網民指曾跟林作拍拖是遺憾　麥明詩一句話回覆盡顯大方
14:19 2021/09/26
【十優港姐】網民指曾跟林作拍拖是遺憾　麥明詩一句話回覆盡顯大方