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【拉闊音樂會】姜濤爆被林家謙奪第一次　柳應廷以歌獻給迷失的人

娛樂 21:41 2021/09/27

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

姜濤林家謙互相調笑。（攝影：柯雅珺）

商台主辦《拉闊音樂會風火雷電》今晚（27號）在亞博開騷，演出集結了林家謙、姜濤、柳應廷（Jer）和Tyson Yoshi（程浚彥）4位樂壇新星同台，以「風火雷電」為主題，為拉闊音樂會譜出新章。

音樂會開場林家謙、姜濤、柳應廷、Tyson Yoshi以四種元素出場，分別演繹自己作品包括《神奇的糊塗魔藥》、《蒙著嘴說愛你》、《迴光物語》及《Stress Out》。

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接著Tyson唱出《Christy》、《In My Dream》，林家謙接力合唱《特倫斯夢遊仙境》，之後更除下眼鏡，唱了一小段日文歌，相當驚喜。

同場加映：AK+Lokman訪問

代表「火」的姜濤之後跟林家謙合唱《有一種傳說》，二人台上打招呼後，姜濤稱自己第一首歌便是林家謙監製，家謙即取笑：「即係我攞咗你嘅第一次？」

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之後Jer再出唱跟二人合唱，其後Jer獨唱首次現場演繹的《砂之器》，他表示選了一系列作品代表心情，並指早前曾去看一個樂隊演出，當聽到《浪人》時，感受到人在海外的迷失心情，故以歌曲獻給迷失的人，可以在黑暗中看到星星。

記者：梁樂欣、柯雅珺

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