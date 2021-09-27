【全運會】第14屆全運會閉幕　林鄭月娥出席會旗交接儀式

▲ 林鄭月娥揮舞全運會會旗。(新華社圖片)

行政長官林鄭月娥今日(27日)於西安出席第14屆全國運動會閉幕式，並與廣東省省長馬興瑞和澳門特別行政區行政長官賀一誠參與會旗交接儀式。林鄭月娥表示，體育運動有激勵人心、團結人民的力量，感謝中央政府的信任和支持，讓香港與廣東和澳門共同承辦第15屆全國運動會，參與承辦對推動香港體育發展有重大意義。林鄭月娥將於明日(28日)經深圳返港。

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第14屆全運會閉幕式今日晚上在西安奧體中心舉行，由國務院總理李克強宣布閉幕，全國運動會會旗降下後，現場舉行會旗交接儀式，由陝西省省長趙一德把會旗傳遞給國家體育總局局長苟仲文，再由苟仲文把會旗交給代表第15屆全運會承辦方的林鄭月娥、馬興瑞和賀一誠。

林鄭月娥續指，香港曾主辦2009年東亞運動會，每年亦舉行多項國際體育賽事，佔地28公頃的啟德體育園，於2023年落成啟用後將成為香港最大的體育園區，加上香港單車館等其他體育場地，香港將可充分利用其場館設施，參與主辦全運會的賽事，「香港特區政府將與中央有關部委、廣東省及澳門特區政府緊密合作，根據中央堅持「簡約、安全、精彩』的辦賽要求，做好籌備第15屆全運會的工作。」

國家體育總局局長苟仲文致辭稱，第14屆全運會取得了運動成績和精神文明雙豐收，群眾賽事和專業賽事同樣精彩，在全國營造了濃厚的體育氛圍，帶動了體育運動的普及與發展，取得圓滿成功。

港隊在今屆全運會上收穫2金5銅；而澳門隊亦有「零的突破」，在空手道項目取得一面銅牌，是澳門在全運會史上首枚獎牌。

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責任編輯：蘇文軒