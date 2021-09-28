【藝術家年獎】浸大學者朱少璋︰做創作及研究　要堪得起寂寞

▲ 朱少璋獲頒藝術評論組別的「藝術家年獎」（浸大網頁圖片）

香港浸會大學語文中心高級講師朱少璋自言做創作、研究要堪得起寂寞，享受一個人的時間，整理心緒和靈感。對於能夠獲得香港藝術發展局的「藝術家年獎」，他稱是一個肯定：

不是說為了5萬元獎金，而是得獎感覺好開心，好溫暖，代表有人睇到你，其實不同年紀研究者、作者都需要鼓勵。

他亦感謝大會有心，特意找來曾教導他的浸大中文系榮休教授劉楚華頒獎，別具意義。

中國茶文化 亦甚有研究

記者步入朱少璋在浸大語文中心的辦公室，除在書架擺滿書外，在書桌的角落更有一個茗茶小天地，原來他對中國的茶文化也甚有研究，「麻雀雖小，五臟俱全，自己要嘅嘢手到拿來」，從茶葉茶壼、注水手法、巡斟，甚至茶具都講究。其最愛的紫砂壺，是他特意到內地宜興找師傅訂造，排隊兩年先買到，「手工不是最好，但泥料一定最好」，與他所做的學術研究一樣，都是一絲不苟。

浸大學者朱少璋為他人作嫁衣裳讓前輩留名，即看【下一頁】

不論創作還是茗茶，朱少璋都愛獨自一人。他說，兩者需要的環境不能太熱鬧，要獨處安寧心緒，才能有時間完成，而隨着年紀漸長，工作、寫文時間亦變長，更顯得獨處的重要。不過，但他對家人投放的時間相對較少，因此他亦感謝太太比時間自由，「識我就係咁嘅人，無呃過你，哈哈。」

兩子較西化 愛西洋歌劇

相對父親鍾情粵劇，他的兩名兒子相對「西化」，其中長子愛讀歷史，幼子在大學修讀文理學士，選讀英國文學，2人皆愛好西洋歌劇， 朱少璋笑言：

要逼佢哋睇下粵劇，其實藝術造詣都一樣，只是表達方式不同。

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記者：蘇文軒