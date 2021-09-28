【藝術家年獎】梳理戲曲填補空缺　浸大學者朱少璋為他人作嫁衣裳讓前輩留名

▲ 浸大語文中心高級講師朱少璋多年來利用公餘時間，梳理戲曲的搜研工作，填補箇中空缺。（陳國峰攝）

粵劇一直是本港文化瑰寶，獲聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產名錄，坊間的保育傳承工作，一般是多作劇團表演，鮮有紀錄名伶、甚至作曲家的文獻，導致不少早期資料散失。

香港浸會大學語文中心高級講師朱少璋，多年來利用公餘時間，梳理戲曲的搜研工作，填補箇中空缺：

我願為他人作嫁衣裳，有無人記得我都唔緊要，最重要是讓更多人認識這些前輩。

香港藝術發展局每年舉行「藝術家年獎」，表揚有卓越表現的藝術工作者，屬於文壇的焦點盛事。今年的「藝術評論組別」獎項，便由朱少璋奪得。評審讚揚朱少璋「整合早期散落的資料，有助填補戲曲、文學、文化歷史的空缺，亦為後來研究者提供珍貴的資料，貢獻甚大。」

兒時住屋邨 唯一娛樂聽粵曲

朱少璋在得獎感言提到，「想為後人留下有價值的東西」，他自言是希望盡一分力，保留香港語言、藝術、文學特色，是一個社會回憶，他個人就是將認為有價值的東西，透過變成書，最具體實在放圖書館保留下來，雖是九牛一毛：

社會應該要重視回憶，做好回憶片段俾後人，否則對佢哋唔住。

▲ 朱少璋在其編著書籍，要求出版商採用「裸脊」釘裝，避免讀者閱讀時書頁自動合上。（陳國峰攝）

朱少璋對粵劇的興趣緣起於年幼，「我小時候住元州邨，家中比較窮，唯一娛樂聽粵曲，到大個入大專會堂（現浸大大學會堂）睇雛鳳鳴劇團、梅雪詩龍劍笙做戲，因為識學生幫手，晚晚睇好戲」。他最深刻就是看《再世紅梅記》，感歎劇中營造的陰森氣氛，「打燈音樂，估唔到粵劇都做到呢種效果。」

當時粵劇屬廉價娛樂的一種，之後隨着社會文藝觀放寬，朱少璋也想不到會變成有學術價值的材料，「以前小說都只係民間話本，即說書講故仔的貓紙，演變成四大文學體裁，劇本如是。」朱少璋更強調，希望用上「古典研究方法，研究地方戲曲」，用上學術論證的規範標準，令粵曲在中國戲曲歷史佔一地位，「推到唐滌生同關漢卿（元曲四大家之首）並排」。

朱少璋稱創作研究要堪得起寂寞，當中的心路歷程，即看【下一頁】

朱少璋畢業於浸大中文系，後於新亞研究所攻讀文學碩士，再回浸大取得博士學位，期間師承不少文學巨匠，包括小思，旁觀他們建立香港文學資料庫，使他能以嚴謹的學術框架，系統化整理散亂的戲曲材料。

做學問太小器難傳承 要有胸襟

要整理前人戲曲材料既煩瑣又費神，要不時進出圖書館尋找館藏的舊報紙、書籍，細心考究再核對。

朱少璋提及，「曲聖」王心帆早年曾於《華僑日報》連載專欄，環繞紅船、戲班點滴，「但一直無人知，原因係用咗筆名「心園」」，朱少璋其後論證「心園」就是王心帆，「有成400多篇文章，好有成功感。」從寂寞中找到樂趣，令他有決心將珍貴材料保存下來，讓更多人認識粵劇文化，亦希望方便後起之秀延續研究，「老師教落，做學問太小器傳唔到落去，要有胸襟」。

「裸脊」釘裝 防書頁自動合上

朱少璋的胸襟，更見於其細心。例如他編著的《井邊重會︰唐滌生〈白兔會〉賞析》時，特意要求出版商採用「裸脊」釘裝，避免讀者，特別是演員閱讀時書頁自動合上，使研究戲曲的人可以攤平書本抄寫材料，可見其心思及考量。

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記者：蘇文軒

