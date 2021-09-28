【強制檢測】初步確診個案曾訪中環銅鑼灣等13處　壽司郎、翡翠拉麵小籠包納強檢

▲ 13個指明地方被納入強制檢測公告，包括患者曾在9月8日到訪的跑馬地馬場公眾席。

政府深夜引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告刊憲，因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有13個指明地方被納入強制檢測公告，於指定期間曾身處人士，須接受新冠病毒核酸檢測；當中包括患者曾居住的大坑雋琚、9月8日曾到訪的跑馬地馬場公眾席廣場B區、大看台1樓外賣飲食櫃位及公眾席廣場啤酒園外賣飲食櫃位；而多間食肆包括銅鑼灣鳳城酒家、上環壽司郎及國金中心翡翠拉麵小籠包均納入強檢。為謹慎起見，已經完成新冠疫苗接種人士亦須接受強制檢測。

2021年9月27日強制檢測公告詳情 ：(須於9月29日或之前接受檢測。受檢人士若在9月25日至27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。)

於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方：

1. 雋琚 (銅鑼灣重士街8號) -- 任何在9月5日至9月27日期間曾身處超過兩小時的人士

2. 尖沙咀漢口中心C 座 -- 任何在 9月5日至9月27日期間曾身處超過兩小時的人士

3. 高盛(亞洲)有限公司(銅鑼灣新寧道1號利園三期23樓) -- 任何在9月5日至9月10日期間曾身處超過一小時的人士

4. Royal Forex Limited (尖沙咀麼地道22-28號中福商業大廈地下9號舖) -- 任何在9月5日至9月10日期間曾身處超過一小時的人士

5. 翡翠拉麵小籠包 (中環國際金融中心2樓2018-2020號舖) -- 任何在9月5日下午12時至下午6時期間曾身處人士

6. 壽司郎 (上環德輔道中199號無限極廣場2樓201號舖) -- 任何在9月7日下午5時至下午11時期間曾身處人士

7. 跑馬地馬場(公眾席廣場 B 區) -- 任何在9月8日下午5時至午夜12時期間曾身處人士

8. 跑馬地馬場大看台1樓外賣飲食櫃位(1A) -- 任何在9月8日下午5時至午夜12時期間曾身處人士

9. 跑馬地馬場公眾席廣場啤酒園外賣飲食櫃位(GC) -- 任何在9月8日下午5時至午夜12時期間曾身處人士

10. TIRPSE (尖沙咀梳士巴利道 18 號 Victoria Dockside K11 Musea 2 樓 219 號舖) -- 任何在9月9日下午6時至下午11時期間曾身處人士

11. 鳳城酒家 (銅鑼灣禮頓道 28-30 號地下及閣樓) -- 任何在9月10日上午9時至下午3時期間曾身處人士

12. 寰宇堂頭等貴賓室 (香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口) -- 任何在9月11日下午4時至下午10時期間曾身處人士

13. 聖安德烈堂(尖沙咀彌敦道 138 號) -- 任何在9月5日上午11時至下午2時期間曾身處人士

最新影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯 李志強