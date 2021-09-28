【強制檢測】41幼稚園及小學納強檢　真道書院小學部圖玄小學鰂魚涌小學均上榜【一文看清強檢學校名單】

▲ 41幼稚園及小學納強檢，英基鰂魚涌小學上榜。（資料圖片）

由於41間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，為謹慎起見，政府深夜引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告刊憲，要求相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告，將軍澳真道書院小學部、屯門圖玄小學、英基鰂魚涌小學均上榜。

受檢人士須於9月29日或之前接受檢測，已經完成新冠疫苗接種的人士，或在9月25日至27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

納強檢學校名單如下：

幼稚園及幼兒學校 (任何在9月14日至9月27日期間曾身處下列指明地方超過2小時的人士)

(1) 香港聖公會基愛幼兒學校 -- 深水埗麗閣邨麗菊樓地下 103-116 及 118 室

(2) 浸信會愛羣社會服務處培殷幼兒學校 -- 長沙灣幸福街 1 號地下

(3) 基督教香港崇真會安強幼兒學校 -- 鑽石山鳳德邨鳳德社區中心 5 樓

(4) 中華基督教青年會上水幼稚園 -- 上水清河邨清潤樓 B翼地下

(5) 香港聖公會聖西門大興幼兒學校 -- 屯門大興邨第 1 期商場地下

(6) 迦南幼稚園(海濱花園)/迦南幼兒園(海濱花園) -- 荃灣怡康街 2-12 號海濱花園平台 B

(7) 救世軍蘇屋幼稚園 -- 深水埗蘇屋邨彩雀樓地下

(8) 鄰舍輔導會元朗幼兒園 -- 元朗牡丹街 23 號康德閣地下及 1 樓

(9) 佳寶幼稚園第二分校(建生邨) -- 屯門建生邨裕生樓 A 及 B 翼地下

(10) 香港聖公會聖西門良景幼兒學校 -- 屯門良景邨良智樓 9-16 號地下

(11) 聖公會聖馬提亞堂幼兒學校 -- 元朗水邊圍邨湖水樓 15-20 號地下

(12) 聖三一中心幼稚園及幼兒園 -- 九龍城馬頭涌道 139 號地下至 2 樓

(13) 香港保護兒童會林護幼兒學校 -- 大埔富亨邨富亨鄰里社區中心 3 樓

(14) 基督教香港信義會祥華幼稚園 -- 粉嶺祥華邨祥裕樓地下 102-107 室

(15) 保良局馮梁結紀念幼稚園 -- 馬鞍山恒安邨恒月樓地下

(16) 保良局張潘美意幼稚園 -- 東涌富東廣場 1 樓

(17) 廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園 -- 沙田廣林苑興林閣地下

(18) 鄰舍輔導會新翠育嬰園 -- 沙田新翠邨新傑樓地下 5-16 號

(19) 基督教神召會合一堂幼稚園 -- 沙田愉翠苑 2 期停車場及服務設施大樓 1 樓

(20) 葵盛禮賢會幼稚園 -- 葵涌葵盛東邨盛國樓地下 G1 室

(21) 德貞幼稚園 -- 深水埗福榮街 168 號

(22) 崇真會白田美善幼稚園 -- 石硤尾白田邨盛田樓地下

(23) 香港耀能協會鴨脷洲幼兒中心 -- 鴨脷洲西邨利怡樓地下 1 至 16 號

(24) 基督教小樹苗幼稚園 -- 牛頭角彩盈邨盈樂樓地下

(25) 保良局田家炳兆康幼稚園 -- 屯門兆康苑商場 3 樓

(26) 保良局戴蘇小韞幼稚園 -- 粉嶺嘉盛苑嘉明閣地下

(27) 基督教香港信義會沙田信義幼稚園 -- 沙田大圍銅鑼灣山路 1 號

(28) 金錢村何東幼稚園 -- 上水金錢村第 92 號地段

(29) 明雅國際幼兒園及明雅國際幼兒學校 -- 大埔新興花園地下

(30) 天主教聖瑪加利大幼稚園 -- 跑馬地樂活道 2 號 A 聖瑪加利大堂區中心 3 樓及 4 樓

(31) 粉嶺神召會幼稚園 -- 粉嶺馬會道 301 號

(32) 上水惠州幼稚園(分校) -- 上水天平邨天祥樓地下

(33) 中華基督教會協和幼稚園 -- 九龍西洋菜街 231 號

(34) 太陽島英文幼稚園 -- 元朗朗日路 8 號形點 II 3 樓 L3 號舖

C. 小學 (任何在9月14日至9月27日期間就讀指明級別的學生及面授老師)

(1) 鰂魚涌小學一年級 -- 北角寶馬山道校園徑 6 號

(2) 中華基督教會基慧小學二年級 -- 荃灣荃景圍 167-185 號

(3) 保良局香港道教聯合會圓玄小學一年級 -- 屯門青山公路青海圍 26 號

(4) 聖公會主愛小學(梨木樹)一年級 -- 荃灣梨木樹邨

(5) 香港華人基督教聯會真道書院小學部(第一校舍)二年級 -- 將軍澳嶺光街 5 號

(6) 保良局梁周順琴小學二年級 -- 屯門湖景邨湖暉街一號

(7) 東華三院蔡榮星小學三年級 -- 沙田大圍美林邨屋邨小學第一校舍

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責任編輯 李志強