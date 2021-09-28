【新冠肺炎】澳門確診37歲港女居尚翹峰　卡塔爾航空禁來港兩周

▲ 澳門確診37歲港女居尚翹峰，卡塔爾航空禁來港兩周。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心表示，正調查一宗非本地確診新冠肺炎個案。於澳門確診37歲女病人在港曾居住的地點會納入強制檢測公告，以及禁止卡塔爾航空營運的客機在9月28日至10月11日期間從多哈着陸香港。

中心接獲澳門衞生當局通報，一名37歲女病人9月19日乘搭巴士經港珠澳大橋離開香港前往澳門，9月26日在澳門抽取的樣本測試結果呈陽性。病人沒有出現病徵，3月11日及4月8日於香港接種兩劑克爾來福疫苗。

她今年4月9日至7月10日期間，曾到訪阿拉伯聯合酋長國、埃及、克羅地亞及黑山。中心正繼續與澳門衞生當局跟進個案，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中。她居於皇后大道東258號尚翹峰第三座，為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住的地點會納入強制檢測公告。



另外，由於卡塔爾航空營運於9月26日由卡塔爾多哈飛抵香港的航班（QR818）有4名乘客經抵港檢測而確診新冠肺炎，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）禁止卡塔爾航空營運的客機在9月28日至10月11日期間從多哈着陸香港。

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記者：李榮忠