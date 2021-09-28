【生命鬥士】小鐵漢「打大佬」重建心臟循環系統　爸媽感謝集氣：第6次手術大成功

▲ 小鐵漢已成功完成第6次心臟手術。

患有先天性心臟病的4歲男童「小鐵漢」Kansas，出生至今已經歷了5次手術，昨日（27日）小鐵漢接受第3階段的單心室循環手術，而手術由兒童醫院心胸外科顧問醫生羅冠中親自操刀。小鐵漢爸媽在社交平台為兒子手術順利集氣，其後報平安指「手術大成功」。

完成第6次心臟手術

小鐵漢昨早上進入手術室，父母昨晚6時多於facebook專頁「小鐵漢媽媽」交代兒子最新情況，爸爸指小鐵漢已成功完成人生第6次手術，表示「手術大成功」。小鐵漢經歷8小時手術後，換了新的心臟起搏器，重新組建心臟循環系統。

不過，單心室循環系統引致小鐵漢肺壓高，醫生指他需時適應，現時透過藥物幫助他適應，如果未來48小時內身體沒排斥就沒問題了。爸爸在ICU外陪著小鐵漢，為兒子打氣，他形容單心室循環系統是一隻擁有強大能量的「無限手套」：

呢隻無限手套會陪伴著小鐵漢成長，令佢變得更加強大，去迎接往後長長嘅美好人生。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

最新影片：遺體防腐師棄中大高薪厚職 伍桂麟創殯儀社企助基層善終

感謝醫護人員及網民集氣

小鐵漢媽媽感激心胸外科羅冠中醫生、心律科曹醫生，令手術加起博器同步運行得更好，提升心臟功能。同時，她感謝一眾醫護人員，為了減低小朋友在手術室的不安，他們讓小鐵漢揀選麻醉藥味道，小鐵漢選了最喜歡的士多啤梨味，在手術準備期間又不斷哄他。媽媽不忘多謝網民集氣：

網民集氣力量龐大，不但為小鐵漢打強心針，仲令我同爸爸注滿更多正能量。

▲ 小鐵漢已成功完成第6次心臟手術。（「小鐵漢媽媽」fb圖片）

媽媽透露這次陪小鐵漢入手術室，第一次沒喊，並依舊在兒子耳邊說聲「我愛你」才離開。她坦言手術前一晚擔心得哭起來，緊張時就看看網民留言，令她心裡平靜不少。

小鐵漢患有先天性心臟病，出生後接受過3次開腔手術，又經歷更換機械心瓣及植入心臟起搏器等5次手術，是生命小鬥士！小鐵漢父母悉心照顧兒子，媽媽Doris開設facebook專頁「小鐵漢媽媽」記錄兒子對抗病魔的經歷，爸爸Jayco亦不時在facebook群組分享兒子日常。

最新影片：史丹福為兒童游泳課程注入拯溺元素 助學員掌握求生技能以提升水上安全

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳