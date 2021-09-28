  • 30°C
香港時間 : 2021928日 (週二) 10:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行車糾紛】疑前車急煞險出意外　巴士車長下車理論受襲

社會 10:07 2021/09/28

分享：

熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

疑前車急煞險出意外，巴士車長下車理論受襲。（網上影片截圖）

昨晚（27日）7時許，一輛巴士沿旺角彌敦道往深水埗方向行駛，在近界限街交界，疑因前面一部白色平治私家車急煞，險發生意外。車長下車理論時，被平治司機襲擊。

根據車CAM特警的片段，在險些發生意外後，巴士司機下車走到白色平治車頭，擋住其去路並指平治司機下車理論，平治司機下車與巴士司機初而口角繼而動武，車長被推跌在地，平治司機向巴士司機施襲，對倒地的巴士司機拳打腳踢，先是起腳踢向車長，再一手抓住車長的頭髮，然後拳打腳踢。直至有其他市民上前制止平治司機，並報警求助。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

警方接報到場，拘捕30多歲姓梁平治男司機，而約40歲姓姜巴士司機則送往廣華醫院治理。

最新影片推介：【TOPick診症室】3大高危因素可致角膜穿孔，嚴重個案須角膜移植：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

相關文章

【生命鬥士】小鐵漢「打大佬」重建心臟循環系統　爸媽感謝集氣：第6次手術大成功
今日 09:56
【生命鬥士】小鐵漢「打大佬」重建心臟循環系統　爸媽感謝集氣：第6次手術大成功
【強制檢測】41幼稚園及小學納強檢　真道書院小學部圖玄小學鰂魚涌小學均上榜【一文看清強檢學校名單】
今日 00:38
【強制檢測】41幼稚園及小學納強檢　真道書院小學部圖玄小學鰂魚涌小學均上榜【一文看清強檢學校名單】
【強制檢測】初步確診個案曾訪中環銅鑼灣等13處　壽司郎、翡翠拉麵小籠包納強檢
今日 00:23
【強制檢測】初步確診個案曾訪中環銅鑼灣等13處　壽司郎、翡翠拉麵小籠包納強檢

你可能感興趣

【生命鬥士】小鐵漢「打大佬」重建心臟循環系統　爸媽感謝集氣：第6次手術大成功
今日 09:56
【生命鬥士】小鐵漢「打大佬」重建心臟循環系統　爸媽感謝集氣：第6次手術大成功
【強制檢測】41幼稚園及小學納強檢　真道書院小學部圖玄小學鰂魚涌小學均上榜【一文看清強檢學校名單】
今日 00:38
【強制檢測】41幼稚園及小學納強檢　真道書院小學部圖玄小學鰂魚涌小學均上榜【一文看清強檢學校名單】
【強制檢測】初步確診個案曾訪中環銅鑼灣等13處　壽司郎、翡翠拉麵小籠包納強檢
今日 00:23
【強制檢測】初步確診個案曾訪中環銅鑼灣等13處　壽司郎、翡翠拉麵小籠包納強檢
司機 巴士 深水埗 香港 經濟

最高瀏覽

【水警殉職】殉職高級督察林婉儀加入警隊14年　蕭澤頤：執勤時身穿救生衣
12:58 2021/09/27
【水警殉職】殉職高級督察林婉儀加入警隊14年　蕭澤頤：執勤時身穿救生衣
【移民英國】移英後開個人頻道分享日常　林子博奔波為子女找學校：非想像中簡單
11:27 2021/09/27
【移民英國】移英後開個人頻道分享日常　林子博奔波為子女找學校：非想像中簡單
【水警失蹤】大嶼山二澳海面發現浮屍　證實為失蹤女督察林婉儀
12:06 2021/09/27
【水警失蹤】大嶼山二澳海面發現浮屍　證實為失蹤女督察林婉儀