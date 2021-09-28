【行車糾紛】疑前車急煞險出意外　巴士車長下車理論受襲

▲ 疑前車急煞險出意外，巴士車長下車理論受襲。（網上影片截圖）

昨晚（27日）7時許，一輛巴士沿旺角彌敦道往深水埗方向行駛，在近界限街交界，疑因前面一部白色平治私家車急煞，險發生意外。車長下車理論時，被平治司機襲擊。

根據車CAM特警的片段，在險些發生意外後，巴士司機下車走到白色平治車頭，擋住其去路並指平治司機下車理論，平治司機下車與巴士司機初而口角繼而動武，車長被推跌在地，平治司機向巴士司機施襲，對倒地的巴士司機拳打腳踢，先是起腳踢向車長，再一手抓住車長的頭髮，然後拳打腳踢。直至有其他市民上前制止平治司機，並報警求助。

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警方接報到場，拘捕30多歲姓梁平治男司機，而約40歲姓姜巴士司機則送往廣華醫院治理。

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記者：李榮忠