【啤酒節】香港美利酒店首推花園啤酒節　傳統美食+Live Music盡情狂歡【內附連結】

▲ 香港美利酒店首度推出花園啤酒節，飲盡各種頂級啤酒傳統美食。(酒店提供)

香港美利酒店的自7月開放的啤酒花園，至今成為中環區內暢飲手工啤酒的最新熱點。當中與優越地理不無關係，因啤酒花園與酒店花園樓層的各餐廳戶外空間相連，面向酒店標誌性的拱廊之餘，還歡迎寵物與主人一同到訪。

有如此理想的地理，好趁10月的德國啤酒節，也來搞搞新意思。於是，啤酒花園將於10月4至16日，舉辦酒店首個花園啤酒節，把德國十月節的熱鬧歡騰帶到中環。

客人可於啤酒花園品嘗到Gweilo Oktoberfest Märzen，這款呈淺銅色、麥芽風味豐厚及香氣濃郁的窖藏啤酒洋溢正宗德國滋味。

▲ 除了各式手工啤酒外，各種配啤酒的德國佳餚亦不少。(酒店提供)

Gweilo Oktoberfest Helles亦是不容錯過的選擇。同樣是窖藏啤酒，Helles色澤金黃且帶有雪白綿密的泡沫，口味清淡同時滿載麵包及蜂蜜的香甜氣息。

本地的少爺啤酒廠亦特意推出Festbier，這款香港生產的精釀啤酒以飽滿酒體及烘烤麵包的香氣深受歡迎。

少爺啤酒廠的Classic Pale Ale 以精挑細選的啤酒花釀製，充滿令人愉悅的花果香氣，細膩巧妙地平衡其麥芽風味。

除各式啤酒外，酒店的廚師團隊亦特意準備了一系列相配的德國傳統美食。清新輕盈的煙燻希靈魚沙律配上酸甜交錯的青蘋果、紅菜頭及酸忌廉醬，絕對能一醒味蕾。

金黃香脆、皮酥肉嫩的德國烤豬手當然不會少，還有德國特色小食紐倫堡腸、扭結麵包皆是節日及派對上不可或缺的主角之一。

▲ 啤酒花園將於10月4至16日，舉辦酒店首個花園啤酒節，把德國十月節的熱鬧歡騰帶到中環。(酒店提供)

價錢：啤酒節入場券每位$128，包含一杯啤酒(500毫升)。於9月30日前預購入場券，每位$100，包含一杯啤酒(500毫升)。額外加購啤酒，250毫升、500毫升及1公升每杯分別$58、$78 和$128。(以上價錢均需加一服務費)

地點：啤酒花園、花園樓層

日期：10月4至16日

時間：周一至五 4:30pm-10pm (6:30pm-9:30pm 設現場音樂表演)

周六 12nn-10pm (5:30pm-8:30pm 設現場音樂表演)

網上預約請按此連結或查詢：3141 8888

記者：郭秀芳