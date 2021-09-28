【請假被拒】公務員突接醫院通知親人病危　向上司請假遭拒：放1日假要1日通知

▲ 一名公務員因親人病危臨時請假遭拒，引來網民熱烈討論。

見病危親人一面，對許多人來說比工作更重要。一名任職公務員的網民日前就有感而發，指工作期間突然接到醫院通知親人病危，當下事主立即向上司請假，但請假要求卻被拒絕。上司更向事主表示：「放一日假前要一日通知。」事主為此感不滿，獲不少網民留言支持。

據Facebook群組「公務員secrets」，一名自稱「部門小薯」的公務員上周三（22日）發文，指有天早上8時多上班，直到9時多突然接到醫院電話，通知親人病況危急，需要事主趕往醫院。

事主即時向上司請假，要求前往醫院，但上司聞訊後竟拒絕，並講出依據工作守則，請一日假前要一日通知：

佢話根據乜乜乜條例，放一個月假前要一個月通知，放一日假前要一日通知。佢話我依家唔走得，要12點3先可以走。

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結果事主與上司擾攘10多分鐘，最終由職級更高的行政主任獲批准請假，事主才得以離開。事主為此頗為不滿，並批評上司行為可能會影響他見親人最後一面：

搞咗一輪先走得，嘥我時間，遲啲如果返緊工醫院再打嚟佢又唔比我走，我見唔到屋企人最後一面係咪佢負責呀？

相關帖文引來不少網民留言，有人指自己也遇過同類型經歷，也有人批評事主上司的行為，點撃睇留言：

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責任編輯：羅嘉欣