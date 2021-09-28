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【豪宅曝光】羅嘉良一家住北京5千呎別墅　蘇岩背景顯赫擁私人飛機【多圖】

娛樂 10:49 2021/09/28

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

羅嘉良夫婦豪宅曝光。

現年58歲的羅嘉良09年跟內地演員蘇岩再婚，近年主力北上發展，頻頻接job賺錢。而太太蘇岩向來被指家底厚，夫婦跟女兒現居北京，蘇岩不時拍片分享生活，亦令夫婦5千呎的超級豪宅曝光。

近日羅嘉良在香港拍完戲，正在深圳隔離，而婚後淡出的蘇岩，仍活躍於社交平台，近日蘇岩在家素顏拍片跟影迷交流，不過網民重點卻在其豪宅面貌。

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住北京超級別墅

據知，羅嘉良太太及女兒現居於北京一間複式豪華大別墅，實用面積逾5,000呎，至少樓高兩層，在其片段所見，別墅樓底甚高，全屋設計走歐式復古風，由傢私、裝修至擺設都古式古香。

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片中可見設計不失豪華，有巨型水晶吊燈、雲石鋪面的大櫃，蘇岩又不時在廚房拍片，開放式的廚房設備一應俱全，相信煮多人大餐都無難度。

豪宅的大廳全有落地玻璃，日間時採光十足，而屋外更有自家庭院，蘇岩時常在私人花園打卡，閒時亦打理花草樹木，盡顯優雅品味。

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蘇岩的家境優越，背景顯赫，據知她擁有私人飛機，09年跟羅嘉良結婚，有指婚宴所有開支都由女方支付，婚後蘇岩亦不留戀幕前，專心相夫教女。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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