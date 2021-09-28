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【強制檢測】跑馬地馬場部分區域被納入強檢　會方強調一直實施嚴格的衞生措施

社會 10:44 2021/09/28

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跑馬地馬場部分區域被納入強檢。（資料圖片）

政府於昨日發出強制檢測公告，初步確診個案曾訪中環銅鑼灣等13處，包括跑馬地馬場。詳情即看【下一頁】

香港賽馬會今日（28日）提醒，曾在9月8日下午5時至午夜12時到訪下列3個地方的人士，應遵從政府規定，於9月29日或之前接受新型冠狀病毒核酸檢測。

另外，香港賽馬會強調，為保障公共衞生，一直實施一系列嚴格的公共衞生措施。於賽馬日到訪馬場的顧客，必須預先訂座、入場前須用手機掃描「安心出行」場所二維碼或提供聯絡資料，及接受體溫檢查；進場後須佩戴口罩。

有關輸入個案於9月8日晚上曾到訪跑馬地馬場下列3個指明地方︰

  •  公眾席廣場 B區
  • 大看台1樓外賣飲食櫃位 (1A)  
  • 公眾席廣場啤酒園外賣飲食櫃位(GC)

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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