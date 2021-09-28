【我家無難事】劉思希再演醜女搶鏡女　好學千金小姐進修讀科大EMBA

▲ 劉思希不但是富家女，更是學霸一名。

入行10年的劉思希於TVB新劇《我家無難事》再度演醜女，飾演婚紗公司股東「田羽冰」，戴著一副厚厚的深度數眼鏡，有著當年「林亞珍」的影子。

現實中的劉思希家境富裕，家住市值2千萬豪宅，另外她更是學霸一名，於2019年完成香港科技大學的2年制EMBA課程，取得行政人員工商管理碩士學位，該課程在全球EMBA課程連續3年排第一，認真厲害。

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▲ 劉思希於《我家無難事》再度演醜女。（取自instagram）

劉思希造型搶鏡

在昨晚（9月27日）播映的第11集《我家無難事》內，講述劉思希演的「田羽冰」在網戀5年間被騙了200萬。

飽受情傷的她獲耀山（黃嘉樂飾）幫忙改變形象，耀山建議她別穿得太花俏，可以改以清新打扮示人。田羽冰即一臉滿足說：「由細至大都無人教我襯衫，我好喜歡呀。」

▲ 於劇集裡劉思希仰慕黃嘉樂演的暖男設計師。

不介意演醜女

之後二人去石灘打卡，耀山訴說自己一直夢想開設婚紗店，對著眼前這個滿有夢想又單身的男人，羽冰對耀山不禁芳心暗許。

其實在2011年參港姐入行的劉思希，以往也曾演過醜女角色，如2017年於劇集《迷》裡飾演來自內地的醜女「肖小紅」，滿臉暗瘡兼有著一副大牙肉，扮相幾嚇人。

另外，2019年在《丫鬟大聯盟》中飾演豪放的大小姐「霍燕貞」，同樣令觀眾留下印象。

▲ 2017年於劇集《迷》裡飾演來自內地的醜女。

千金小姐劉思希

現年36歲的劉思希為富家女一名，其父親於澳門從事貿易生意，為方便她在港工作，父母更為她購入一個近2000萬的豪宅。

從其社交平台所見，她愛用名牌手袋和騷鑽戒，不時光顧高級食店，完全沒掩飾其千金小姐的身份。

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另外，劉思希是不折不扣的資優生。她出身傳統名校嘉諾撒聖心書院，中學後分別赴美國西北大學（Northwestern University）及英國林肯大學（University of Lincoln）留學。

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好學不倦不斷進修

好學的劉思希入行後仍繼續進修，2017年拍攝處境劇《愛回家之開心速遞》時，她邊拍劇邊進修，自費過百萬修讀香港科技大學和美國西北大學凱洛格商學院合辧的行政人員工商管理碩士（EMBA）課程。

該碩士課程為期兩年，學費為137萬元，而且入讀的門檻也不低，每年只取錄40至60名學生，報讀學生要持有10年商業管理經驗、學士學位以及優異本科成績，另外該課程在全球EMBA課程連續三年排第一。

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劉思希不時分享於外國上課的照片，其中寫道：「兩年以來，跨越亞歐美，來回香港、上海、美國、以色列、德國上課，平均睡眠時間不超過5小時，拍戲的時候更少，多次拍通宵直接到學校上課，覺得很累啊，但從未想過放棄呢，人生不是貴在堅持嗎？這個夏天，我畢業了。」

及至2019年思希終完成兩年學業，在科大舉行畢業禮，更考獲8A成績，畢業禮獲《開心速遞》呂慧儀、張景淳、湯盈盈及邵珮詩等演員現身撐場祝賀。

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