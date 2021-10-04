【食安新焦點】過量反式脂肪增心血管病風險　食安中心建議健康貼士

▲ 食安中心建議市民選擇進食禁用部分氫化油但無損食品品質的食品。

反式脂肪是必須在營養標籤上標示的營養素之一，大致可以分為天然的反式脂肪及工業生產的反式脂肪。我們從膳食攝取的反式脂肪，主要來自以部分氫化油中的工業生產反式脂肪。部分氫化油能延長食品的保質期，改善口感，而且通常成本較使用天然動物及植物脂肪低。另一方面，在製造部分氫化油的過程中會大量形成工業生產的反式脂肪。攝取過多的反式脂肪會增加心血管疾病的風險包括心臟病及中風。心血管疾病是全球主要的死亡原因之一，而心臟病亦是二零一九年本港的第三號殺手。隨着香港即將禁止在食物中使用部分氫化油，香港市民將得到更大的保護，以防止心血管疾病。

控制食品中工業生產的反式脂肪及部分氫化油的全球策略

工業生產的反式脂肪是對心臟健康危害最大的脂肪，既增加血液內的「壞」膽固醇，又使「好」膽固醇減少。二零一八年，世界衞生組織（世衞）把工業生產的反式脂肪列為食品中的人造有害化合物，並呼籲各方共同努力，在二零二三年或之前在全球食品供應中將之停用。

同年，香港政府也發表了《邁向2025：香港非傳染病防控策略及行動計劃》，作為保護全民心臟健康的路線圖。該計劃闡明，本港須採取策略，以期在食品供應中限制飽和脂肪和停用部分氫化油。為了實現這項目標，食物安全中心(食安中心)採用了世衞在其《REPLACE》行動方案內提出的其中一種良好作業方式，把部分氫化油列為有害物質，從源頭消除工業生產的反式脂肪。

禁用部分氫化油保護心臟健康但無損食品選擇

二零二一年七月十四日，立法會通過了《2021年食物內有害物質(修訂)規例》（《修訂規例》），禁止進口和銷售任何含有「部分氫化油」的食品及油脂。《修訂規例》有關禁止部分氫化油的條文將於二零二三年十二月一日生效。不少食物商已採取行動，採購不含部分氫化油的配料，並按世衞所建議以較健康的油脂取代含有部分氫化油的油脂。

食安中心持續努力促進業界生產不含部分氫化油的食品

自二零零七年起，食安中心一直加強教育工作，讓公眾認識反式脂肪對健康的風險。食安中心又進行了多項研究，以監察不同食品中的反式脂肪含量，並根據研究結果、傳達教育及宣傳訊息，亦分別在二零零八年及二零二零年發出減少反式脂肪及取代工業生產的反式脂肪的業界指引。

除了宣傳教育之外，加強規管食物中的部分氫化油亦是有效進一步減低食物中工業生產的反式脂肪的方法。《修訂規例》將有助香港巿民進一步減少患上心臟病的風險，並可促進政府、業界與公眾共同合作，保障市民健康，免受部分氫化油的不良影響。

TOPick與食物安全中心合作，提供最新的食物安全資訊，「食安新焦點」逢每月的第一及第三個星期一早上九時刊出，以上資訊均由食物安全中心提供。