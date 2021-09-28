【美食速報】灣景推海鮮自助晚餐限時優惠每位$418起　任食蟹膏焗廣島蠔+新西蘭生蠔+越南虎蝦

▲ 灣景國際灣景廳及宴會場地推出「鮮蠔．虎蝦」自助晚餐。（圖片由餐廳提供）

秋風輕拂，正好品嚐當造海鮮。灣景國際灣景廳及宴會場地推出「鮮蠔．虎蝦」自助晚餐，搜羅柔滑鮮甜的廣島蠔、肥美濃郁的本地蠔及爽嫩甘甜的越南虎蝦，烹調出各款美食。另有加拿大雪花蟹腳或麵包蟹、新西蘭生蠔及藍青口等冰鎮海鮮源源供應，每位$418起，性價比高，海鮮控是時候出動了。

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這個自助餐不少得主角：鮮蠔及虎蝦，為大家推介幾款必食美食，相信令大家樂而忘返。

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芝士味噌蟹膏焗廣島蠔

新鮮出爐的焗蠔金黃飽滿，細嚼慢嚥，馥郁的蠔香經預先用味醂及清酒浸煮提鮮的廣島蠔驚喜撲出，用白酒、蛋黃及日式味噌蟹膏調配焗製的汁料輕輕滲出和風味，並隨Mozzarella和Parmesan「芝」味散發，伴以清鮮的昆布品嚐，豐富的口感叫人欣喜若狂。

金沙虎蝦

把蒸熟的咸蛋黃壓碎，加入牛油及花雕煮至起沙後，預先泡油的虎蝦即可回鑊並加入自家炸魚皮快炒，香氣迫人，外脆內嫩的虎蝦緊致多汁，鹹香惹味，恰到好處的火喉不帶半點膩感，讓人意猶未盡。

牛油果虎蝦米紙卷

透薄煙韌的米紙包裹著綿軟高纖的牛油果蓉，及清脆爽口的羅馬生菜、紅蘿蔔和白蘿蔔幼條，奪目的色彩增添一抹亮麗，特別加入預先用雜菜湯煮好並急速冷凍的虎蝦，口感份外清新彈牙，沾上特製的甜酸汁食用，交織出躍動味蕾的醒胃前菜。

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櫻花蝦鮮蠔翠塘豆腐

幼滑細嫩的蒸蛋白用雞湯煨至入味，清香鮮甜，與面層圓潤結實的本地蠔互相映襯，淋上透薄晶瑩的雞湯芡汁加以提味後，灑滿炒至甘香的櫻花蝦，口感豐富，成就形色味皆極致的粵菜之選。

酥炸蠔仔盞

酥香鬆脆的蠔仔盞選用豐腴鮮嫩的本地鮮蠔，加入雞蛋、芫茜、蔥、麵粉及魚露等炸成，綿密回甘的蛋餅注入濃郁的蠔香，淋上魚露或豆瓣醬品味，富礦物氣息的獨有鮮香於口腔迴盪，一口一件，別緻而美味絕倫。

此外，大家還可以品嚐牛肝菌鮮蠔忌廉湯、香脆羽衣甘藍虎蝦沙律、龍蝦汁虎蝦意大利飯及多款精選甜品等等美食。

限時優惠

「鮮蠔．虎蝦」自助晚餐推出優惠，優惠期至2021年10月31日，每位$418起便可任食各款美食了！

「鮮蠔．虎蝦」自助晚餐原價價目（另設加一服務費）

成人 長者 (65歲以上) 小童(3-11歲) 星期一至四 $548 $508 $468 星期五至日、公眾假期及前夕 $588 $548 $508

「鮮蠔．虎蝦」自助晚餐優惠詳情（免付加一優惠價）

灣景廳（每日供應） 成人 長者 小童 星期一至四 $458 $438 $418 星期五至日、公眾假期及前夕 $498 $478 $458

宴會場地（於10月份指定星期六供應） 成人 長者 小童 2021年10月2, 16, 23及30日 $468 $448 $428

同場加映：金秋「蜜」語下午茶套餐

▲ （圖片由餐廳提供）

趁著秋天，灣景國際灣景廳推出以蜂蜜主題的下午茶，可品嚐「蜜糖香烤鴨胸配車厘子」、「輕煎吞拿魚配蜜糖芥末汁」及「蜂蜜青檸芝士蛋糕」及特飲，現推出75折優惠，非常抵食。

原價：$138／位，$268／2位

特價：$118／位，$228／2位（包括加一服務費）

訂座或查詢： 3909 9088

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責任編輯：王芷瑩