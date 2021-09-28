【恆安邨命案】警方指35歲疑犯患精神分裂及躁鬱症　事後逃往荃灣棄置血衣

▲ 警方指35歲疑犯患精神分裂及躁鬱症，事後逃往荃灣棄置血衣。

昨日（27日）馬鞍山恆安邨發生謀殺案，一名84歲老翁被斬送院後不治，警方拘捕1名涉案35歲男子。詳情即看【下一頁】

沙田警區刑事總督察潘岳謙指出，84歲死者與太太同住多年，案件牽涉一名35歲男疑犯，是死者的鄰居，昨日下午12時50分，男死者正準備外出購買報紙，行過防火樓梯走廊時，疑犯用刀斬向男死者，身體多處，立即倒地受傷，男疑犯立即逃走，一名女鄰居見到立即報警求助。警方到場時死者已倒地，延至下午2時14分傷重不治。

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警方發現男死者左右手有斷指，相信是擋刀時被斬遺下，現場發現有15吋長的開山刀，相信是涉案的兇器，最後鎖定一名中國籍男子。疑兇事後乘的士逃往荃灣公園一個公廁棄置一件血衣，同時到沙田威爾斯親王醫院求醫，身上有血跡，形跡可疑被捕。

疑犯與母親同住，案發時只有他在家中，死者與疑犯沒有任何結怨，警方指疑犯患精神分裂及躁鬱症，相信有人精神病復發而發生這宗悲劇。

長期關注基層的自由工作者程展緯，在27日深夜11時許於社交媒體上張貼圖片，指荃灣聯仁街垃圾站看到被警察圍封，警察在滿載垃圾的垃圾斗中尋找東西。今日記者會上，有記者問及警方，是否在相關地點搜證，警方承認有關行動與案件有關，惟未能尋獲涉案證物。

▲ 程展緯在社交平台指荃灣聯仁街垃圾站被警察圍封，警察在滿載垃圾的垃圾斗中尋找東西。（Ching Chin Wai社交平台）

昨日警方圍封現場搜證：

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記者：李榮忠、黃傑偉