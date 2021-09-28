【檢疫酒店】專家認為檢疫酒店應該完全做單一目的　部分樓層開放予公衆不理想

▲ 專家認為檢疫酒店應該完全做單一目的，部分樓層開放予公衆不理想。（資料圖片）

一名75歲外籍男子昨日涉嫌在未經批准下離開指定檢疫的尖沙咀華美達酒店，最後在港島區尋回該名老翁，並被被帶往竹篙灣檢疫中心隔離。詳情即看【下一頁】

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（28日）在一個電台節目指，因為香港未有警員駐守檢疫酒店，防止有人擅自離開。惟如要安排警員駐守，需視乎成本效益及可行性。對於該名擅自離開的老翁，何栢良認為要嚴正執法，因若男子染疫，在社區會有一定的傳播風險。

檢疫酒店可申請開放設施，專家指有機會造成防疫漏洞。詳情即看【下一頁】

另外，何栢良認為，檢疫酒店應該完全做單一目的，若不同樓層會開放予公衆，並非理想安排，有機會造成防疫漏洞，認爲會有一定風險。

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記者：李榮忠