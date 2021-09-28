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【酒店下午茶】嘉里聯乘法國果醬品牌推限時果味下午茶　品嘗法式美食+免費Bonne Maman禮盒

休閒消費 12:25 2021/09/28

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

嘉里酒店聯乘法國果醬品牌Bonne Maman推出下午茶，提供多款法式鹹甜點。(酒店提供)

香港嘉里酒店大堂茶座聯乘法國著名果醬品牌「Bonne Maman」打造全新的「法式經典田園果味」下午茶，由即日起至10月31日供應，以Bonne Maman品牌熱賣暢銷產品的法式鮮果果醬為創作藍本，精製多款甜點和鹹點，食客人可一邊嘗美食，一邊眺望窗外維港的景色， 與好友度過一個法式悠閒的下午時光。

酒店大廚團隊製作一系列鹹甜美點，巧妙地將多款不同口味的Bonne Maman果醬完美融合於法式創意鹹點之中，包括傳統法國鴨肉醬及鵝肝配法式奶油麵包、百里香草洋蔥撻、三文魚他他脆筒及輕煎黃鰭吞拿魚迷你三文治等。

自家烘焙鬆餅以原味及玫瑰果仁為主調，馥郁的花香配上Bonne Maman多款鮮果果醬，味道更顯清新和諧。而行政糕餅大廚團隊以法式秋天概念，將果醬配搭一系列具田園風情的甜點，包括榛果蛋糕、無花果法式杏仁蛋糕、栗子蛋糕及蘋果啤梨閃電泡芙，款款精緻可口，讓味蕾來一趟法式之旅！

凡惠顧「法式經典田園果味」下午茶，每位賓客可獲贈Bonne Maman迷你法式果醬禮盒乙份（3件裝，每樽30克），數量有限，送完即止。

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大堂茶座x Bonne Maman「法式經典田園果味」下午茶

電話：2252 5237

日期：即日起至10月31日

時間：周一至周五2:30pm-5:30pm
               周六、日及公眾假期2pm-6pm

價錢：588元起/兩位用， (另設加一)，包括兩小時無限添飲咖啡或香茶。

記者：招美寶

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