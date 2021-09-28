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【美食速報】利東街Crepe專門店推手工意式雪糕+雪葩　新鮮食材製作+低脂低卡大受OL歡迎

休閒消費 11:25 2021/09/28

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人氣Crepe專門店Crêpe Delicious (Urban Cafe) 自家製的手工意式雪糕及雪葩。（圖片由店舖提供）

人氣Crepe專門店Crêpe Delicious (Urban Cafe) 自家製的手工意式雪糕及雪葩，品牌堅持每天以新鮮食材製作，不但低脂且卡路里含量亦較低，如雪糕含95至125卡路里（視乎口味而定），雪葩則含125至155卡路里（視乎口味而定），超過20款不同口味的手工意式雪糕及雪葩每天輪流供應。

（圖片由店舖提供）

最新影片：史丹福為兒童游泳課程注入拯溺元素　助學員掌握求生技能以提升水上安全

在剛剛過去的中秋佳節甦推出全新家庭裝自家製雪糕，再配襯一系列經典甜可麗餅，讓一家大小開心分享。為大家推介香橙芝味法式可麗餅，煙韌餅皮，配上橙肉、糖漬橙片，以及酸甜香橙焦糖醬及忌廉芝士醬，酸爽不覺膩。

低卡低脂健康之選

自家製的手工意式雪糕及雪葩，以新鮮食材製作，低脂、低卡路里。雪糕和雪葩視乎不同口味，分別含95至125卡路里，及125至155卡路里。每天將輪流供應超過10款不同口味的手工意式雪糕及雪葩。

最新影片推介：遺體防腐師棄中大高薪厚職　伍桂麟創殯儀社企助基層善終

店舖地址：灣仔利東街G26 & F26A

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責任編輯：王芷瑩

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