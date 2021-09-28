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【拉闊音樂會】Jer帶病上陣姜濤跳唱《前傳》　Tyson騷肌林家謙罕晒舞功

娛樂 10:31 2021/09/28

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林家謙、Tyson Yoshi（程浚彥）、姜濤和柳應廷（Jer）首度同台開騷。

商台主辦《拉闊音樂會風火雷電》在昨晚（27號）於亞博開騷，是次演出齊集姜濤、柳應廷（Jer）、林家謙、程浚彥（Tyson Yoshi）同台演出，並以「風火雷電」為主題，為拉闊音樂會譜出新章。

完騷後，林家謙、Tyson、姜濤和Jer一同接受TOPick訪問，分享四人首度合作的感受。

最新影片推介：Lokman、AK專訪

【拉闊音樂會】姜濤爆被林家謙奪第一次　柳應廷以歌獻給迷失的人

開場前，粉絲排隊跟氣球及花牌合照。

不少嘉賓進場欣賞是次演唱會，多位MIRROR成員齊齊於熄燈後入場欣賞隊友演出。

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【拉闊音樂會】柳應廷開騷前突氣管敏感　姜濤貼花絮照自言極緊張

一起欣賞音樂會的精彩時刻：

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姜濤否認落淚

林家謙、Tyson、姜濤和Jer於完騷後齊集後台合照，並接受傳媒訪問。

姜濤在今晚首度演繹新歌《Dear My Friend,》疑感觸落淚，不過他解釋只是在跳舞後流汗。

至於Jer在開騷前，他表示表現未受太大影響，但自評演出只70分：「當然仲有進步空間，但係花姐都有話，喺氣管敏感嘅情況之下，今日都覺得ok。」

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家謙激罕跳唱

在演出除衫騷肌的Tyson笑言：「本來係排好咗邊個位，但係個rundown又畀人改咗，勁尷尬囉。於是就決定喺嗰個位除，唔係，係喺嗰個位唔小心跌咗件衫。」姜濤更即取笑說：「下次小心啲。」

而文靜的林家謙在《拉闊音樂會風火雷電》激罕跳唱，令觀眾驚喜，但家謙坦言其實感到很害怕，事前不停苦練。姜濤稱：「其實我喺綵排嘅時候都睇過一次，完全冇評價，因為淨係佢跳舞呢一件事就已經好爆。」

（柯雅珺 攝）

Tyson演出有遺憾

可是Tyson稱是次演出有小遺憾，就是因時間不足未能與Jer合唱：「其實如果有時間我會改埋Jer首歌，另外兩位嘅歌我都有改到少少，出到嚟嘅效果我好滿意，加埋大樂隊一齊真係好好玩，但係時間真係唔夠。」

Jer即回應：「我好唔開心，淨係同佢哋合唱。」Tyson即指回家後會馬上嘗試改編：「本來係想改《水刑物語》，但係我哋嘅方向未捉得啱，本來就會係向一個偏靜啲嘅方向，但係我寫唔到一啲偏快嘅rap，再改嘅時候就發現冇時間。」

Jer約打邊爐

另外在改編《特倫斯夢遊仙境》後，Tyson指林家謙可改名「林風」：「嗰首歌一開始我係大嗌『Yo Breeze』，然後我手機都將佢個名改做『林風』。」

最後，Jer稱大家為是次演出修身，所以完騷後要大吃一頓：「大家都為演唱會餓咗好耐，瘦到塊面都凹晒，我自己都未打邊爐啦，想約埋大家一齊打。」

記者：梁樂欣

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