【下午茶】帝京酒店聯乘HABA推日本北海道主題下午茶　2位$508嘆11款茶點再送$265護膚品

▲ 帝京酒店再度與日本北海道美肌品牌HABA無添加主義合作，推出北海旨味下午茶。（圖片由酒店提供）

今個秋冬，帝京酒店再度與日本北海道美肌品牌HABA無添加主義合作，由2021年10月1日起至2022年1月2日，以日本及北海道食材為主題，推出全新的「北海旨味下午茶」，帶來一系列精緻鹹甜美點，讓您細嚐日本地道滋味。凡於推廣期內，客人惠顧兩位用套餐，可獲HABA無添加主義「鯊烯美肌3部曲」乙份 (價值HK$265)。

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大廚以品牌HABA的發源地北海道及日本為主題，炮製一共11款清新淡雅日式鹹甜美點，為大家重點推介幾款點心。

北海道松葉蟹肉豆腐

HABA一直堅持選用優質成分為肌膚提供營養。這款鹹點的自家製豆腐亦特意用上優質日本阿蘇山泉水及日本黃豆製作，豆味香濃無比，經高密度布網過濾後口感幼滑細緻；配上有「蟹后」之稱的北海道松葉蟹，肉質鮮甜嫩滑，啖啖蟹肉混合味道濃郁的三文魚籽，鮮味盡在口腔爆發。

北海道帆立貝柚子紫蘇汁

享負盛名的北海道帆立貝是日本盛產名物之一，厚切帆立貝鮮甜爽口，加入新鮮柚子及紫蘇葉製成的醬汁，味道十分清新，猶如一道開胃前菜，讓饗客饞涎欲滴。

角切葱免治吞拿魚腩飯

另一道「鮨」味大爆發！吞拿魚腩脂肪分佈平均，魚腹油脂甘香留齒，切成蓉後拌入香蔥碎，配上角切吞拿魚，一次過享受兩種口感。底部壽司飯刻意加入傳統江戶前壽司使用的赤醋，把日本的「鮨」味更完整地呈現出來。

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北海道赤肉蜜瓜雲呢嗱慕絲蛋糕

於秋冬提到北海道，腦海第一個出現的畫面必定是溫泉及雪山！HABA為北海道品牌，大廚特別選用北海道名物赤肉蜜瓜變成著名景點，創作出這個帶您身歷其境的甜品。雪山外層是雲呢嗱慕絲，口感猶如綿綿白雪，入口即融；請把冰山劈開，配合中間的赤肉蜜瓜果凍一同享用，格外透心涼。

白桃玄米茶北海道牛乳布甸

大廚嚴選北海道特選3.6牛奶製成布甸，底層加入了玄米茶，入口香濃幼滑，淡淡的玄米茶味及牛奶味相得益彰，再配上香甜多汁的白桃果肉及白桃啫喱，令整體口感更加豐富。

黃豆粉柚子慕絲蛋糕

慕絲以柚子果蓉及忌廉調配而成，柚子味道特別清新，配上豆味濃郁的黃豆粉蛋糕，使人回味不已。

特飲

兩款特飲分別是Melony及Lavender Latte：清新凍飲Melony混合蘇打水、薄荷葉及蜜瓜糖漿調配而成，酸酸甜甜十分可口；暖心熱飲Lavender Latte，以蝶豆花配上紅桑子果醬，洋溢著清新怡人的雜莓及薰衣草滋味。

「北海旨味下午茶」詳情：

價錢：HK$508 兩位用（包兩杯特飲）、HK$270 一位用（包一杯特飲）（另加一服務費）

供應日期： 2021 年 10 月 1 日至 2022 年 1 月 2 日下午 2 時 30 分至 5 時

地址：九龍太子道西193號帝京酒店3樓

訂座電話：2622 6167

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責任編輯：王芷瑩