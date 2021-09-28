【寵物情緣】郭秀雲新寵鸚鵡壽命高達50歲　Sharon怕先走一步為愛雀覓歸宿

▲ 為了愛雀的下半生著想，Sharon稱已開始替牠尋覓一個新主人，能在她去世替她照顧鸚鵡餘生。

息影藝人郭秀雲（Sharon）是個不折不扣的愛動物之人，不但成立慈善機構以拯救瀕危動物，家中更猶如一個迷你動物園，非常熱鬧。將寵物視如己出的她，無論起居飲食都照顧得無微不至，又為寵物持續進修，甚至為愛寵深謀遠慮，已計劃將長壽的鸚鵡傳給下一代照顧。

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曾獲88年華姐季軍的郭秀雲，是首位非港姐出身的香港三甲佳麗，憑精緻的混血五官、精湛的演技，令她在娛樂圈中迅速成名。

當年選美後曾經演出數十部影視作品，如《嘩鬼有限公司》、《聯手警探》、《靚足100分》、《最佳賊拍檔》等，但早年已淡出娛樂圈，甚少於幕前演出。

直至近年，她積極參與公益和環保活動，更成立了慈善機構「海峰環保教育基金」，不時組織及舉辦海灘清潔活動。

▲ 將寵物視如己出的郭秀雲，無論起居飲食都照顧得無微不至，又為寵物持續進修，甚至為愛寵深謀遠慮，已計劃將長壽的鸚鵡傳給下一代照顧。(黃建輝攝)

與雀仔街店主交流養雀經

訪問當日，她帶同非洲灰鸚鵡走訪位於旺角的雀仔街，沿途跟幾檔店主都有傾有講、交流雀經，因為平均每個月她都會來雀仔街買雀粟。期間，見其愛雀乖乖站在主人肩膀上，並繫上鐵鍊連接她的腰間，以防走失。

她表示該鸚鵡是其近年最心愛的寵物，續指非洲灰鸚鵡的平均壽命約50歲，非常長壽，這同時意味着即使主人離世了，鸚鵡仍能在世。為了愛雀的下半生著想，Sharon稱已開始替牠尋覓一個新主人，能在她去世替她照顧鸚鵡餘生。

▲ 訪問當日，她帶同非洲灰鸚鵡走訪位於旺角的雀仔街，沿途跟幾檔店主都有傾有講、交流雀經，因為平均每個月都會來雀仔街買雀粟。(黃建輝攝)

出名愛動物的她，其父親是海洋公園創辦人之一，從小她便跟海豚暢泳，在耳濡目染下對大自然及動物產生濃厚興趣。

長大後，她理所當然認為家中必須要有寵物，因此，現時家中養有狗、蜥蝪、雀、貓，她表示即使家中養多隻不同種類的動物，也能在同一屋簷下和平共存：「正如父母有多個小朋友，孩子是融洽相處抑或打架，視乎家長如何管理，寵物亦是同樣。例如，我明知道那條蜥蝪有機會吃掉隻雀，如有危險的話就不會放在同一空間。」

▲ 由於非洲灰鸚鵡非常長壽，為了愛雀的下半生着想，Sharon 稱已開始替牠尋覓一個新主人，能在她去世後取替她照顧鸚鵡餘生。(IG圖片)

與寵物生離死別悟出人生

生離死別是人生必須面臨的課題，尤其家裏養多隻寵物的她，將要經歷失去愛寵的傷痛也比別人多。

她說：「我自小已經常面對寵物的離別，所以已學會接受、放下，只要在擁有的時候好好把握，記住那些美麗的回憶。最重要是寵物在生時活得開心，離世時也不要太辛苦，這已盡了我們作為主人的責任。」

▲ 現時她家中養有狗、蜥蝪、雀、貓，她表示即使養多隻不同種類的竉物，也能在同一屋簷下和平共存。(IG圖片)

Sharon向來視寵物如同家人，其愛動物之心不知不覺也感染到兒子龐景峰，近年他養了一隻柴犬「毛小孩」。

作為母親的Sharon，表示相當樂見兒子飼養寵物後的改變。「他自從養狗後變得更有責任心，就算收工後回到家有多累，他都堅持要帶狗狗出外散步、清潔屎尿、剪指甲。我很開心看見他不再只對女朋友好，也學會照顧一個小生命。」

疫下遙距進修動物訓練課程

在疫情較嚴峻的時期，大家為避疫幾乎足不出戶，Sharon則在家善用時間遙距進修，不但完成獸醫助理證書課程、動物心理學課程、動物訓練課程等，更挑戰自己訓練家中數隻鸚鵡。

經過長時間的「調教」後，近期已能攜同愛雀一同到不同學校進行海洋保育講座，鼓勵下一代繼續努力保護香港的海洋環境。「當我帶同鸚鵡一起到訪，自然能吸引學生的注意力，所以最重要的是，我的雀不能咬人、不能怯，有時候面對一班小朋友大叫，牠也要十分鎮定。」

▲ 她一直以來都身體力行向大眾宣揚保護動物，其創立的「海峰環保教育基金」，多年來致力推動環保、拯救瀕危動物。(IG圖片)

她一直以來都身體力行向大眾宣揚保護動物，其創立的「海峰環保教育基金」，多年來致力推動環保、拯救瀕危動物，特別是保育海洋生態。

Sharon稱：「我們就像住在一艘正在下沉的船，現時海峰最大的項目，是跟國際海洋組織及聯合國合作，聯同保護地球上百分之三十的海洋。在香港，大灣區發展固然是好事，但同時對大自然有一定損毀，所以一定要做好保育工作，如實施全港性休漁期，凡事適可而止。」

記者：曾嘉善