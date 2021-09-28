【供書教學】父母拒代繳大學學費　19歲女怒轟自私寧退學

▲ 台灣一名19歲女生得知父母拒代繳學費後，發文狠批父母自私。

學費問題引來爭拗，台灣一名19歲女大學生日前在網上討論區「Dcard」發文，指父母拒絕代繳大學學費，須獨力承擔4年40萬台幣（約11萬港元）的費用。她怒轟父母自私，表示現時「連大學也不想念了」。

女兒批父母自私

樓主在文中指出，父母每逢周末都會外出遊玩，並非經濟上有困難，卻拒絕為她代付大學學費，稱要訓練她獨立。樓主為此感不滿，形容父母自私，想把錢留給自己用：

平時吃喝玩樂都是花自己的零用錢，現在連學費都要我出，會不會太過分？

她在留言裏續指，「父母供小孩上學本來就天經地義」，曾提出付一半學費但遭拒，狠批父母「沒錢養就不要生小孩」。她指大學4年學費共40萬台幣（約11萬港元），對她來說負擔甚大，沒可能邊打工邊讀書，「為了學費，我連大學都不想念了」。

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網民：被寵壞的小公主

帖文吸引超過6千人留言，大部分網民不認同樓主所言，認為父母沒有義務支付大學學費，「其實只要到18歲他們可以不用再管你。有錢又如何？那也是他們自己賺來的」、「自己為自己的人生負責吧！爸媽沒有理由繼續幫你」、「看來是個被寵壞的小公主，一時間無法面對現實也是合情合理」。

有網民建議樓主申請學生貸款，出社會工作後才慢慢還學費，「要出社會了，成熟點好嗎？」、「直接休學出去工作」、「以後好好賺回來就好了，大學算是很有用的投資吧！現在哪份安全又高薪的工作不用大學學歷？」。

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責任編輯：王明芳