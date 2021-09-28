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【澳門疫情】金皇冠再多1名員工確診累計3宗　26歲尼泊爾男保安今檢測呈陽性

社會 11:44 2021/09/28

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熱門 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 聲夢傳奇 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

金皇冠再多1名員工確診累計3宗，26歲尼泊爾男保安今檢測呈陽性。（資料圖片）

早前，兩名在金皇冠中國大酒店任職保安，因在接觸隔離人士時，沒有正確佩帶口罩，導致出現傳播，澳門政府啟動全民檢測。詳情即看【下一頁】

今日（28日）再多一單關聯確診個案，第68例患者為26歲尼泊爾籍男性，於金皇冠中國大酒店任職保安，為早前第65例確診保安的同事，主要在金皇冠中國大酒店15樓及18樓工作，而且會在第65例病例小休或用膳期間到金皇冠中國大酒店10樓替更。不過，未曾到第67例輸入性病例的酒店樓層工作。第67例為37歲港女由香港入境澳門後確診，曾訪杜拜埃及等多國料屬復陽個案。詳情即看【下一頁】

患者於9月25日開始隔離醫學觀察，9月17日、24日及25日核酸檢測顯示結果為陰性，於今日經核酸檢測顯示結果為陽性而確診。患者於2021年5月18日及6月23日已在澳門接種兩劑國藥滅活疫苗。

應變協調中心表示，患者於9月24日後沒有再返回住所，25日直接由工作地點安排到指定酒店進行醫學觀察。目前患者沒有任何不適症狀，已安排到公共衛生臨床中心進一步診治，詳細情況稍後公佈。

最新影片推介：【TOPick診症室】3大高危因素可致角膜穿孔，嚴重個案須角膜移植：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

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