【好人好事】搭的士遺$2000支票獲司機送回　乘客感動︰香港的士司機有情有義

▲ 一名乘客搭的士遺$2000支票及大學證件，獲司機專送回學校，非常感動。

乘的士遺漏物品時有發生，如果物品重要真的會令人很憂愁！近日一名大學職員乘的士遺下$2000支票及證件，她很困擾，打定輸數要向學校申報，殊不知好心司機專程送回學校，令她很感動，不得不上網分享此好人好事，表揚司機叔叔。

乘的士遺下支票及證件

該名女網民24日（上周五）於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖分享好人好事，她在今個月18日晚上，由太古康怡廣場乘坐的士回樹仁大學宿舍，遺漏了宿舍入閘證和一張$2000支票在車上，她乘的士時沒有留意車牌號碼，有感難以找到相關的司機，已預計找不回物品。事主應是樹仁大學的職員，估計支票屬於學校，她一度感到很失落，

已打定輸數要向學校申報。心情起伏了兩日，在星期一（20日）下午，竟然有同事通知我，有位日更司機專程由鰂魚涌將證件和支票送來學校。

失而復得非常感動

從同事口中得知好消息，事主非常感動。為了報答好心司機，她趁著當天舉行樹仁大學50週年慶祝，送了兩個紀念禮物包給他們，一起分享這份感動。而司機叔叔表示自己見證樹仁建校和擴展。女事主在內文及Hashtag主題標籤不斷大讚司機，網民都感受到她真的很感動。

失而復得的我非常感動，向司機叔叔千多謝萬多謝。香港人都是善良的、香港的士司機也有情有義的，除了感謝還是感謝。

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有關帖文大獲網民讚好，大讚好人好事，的士司機充滿善心。該專頁的版主亦留言，恭喜女主事尋回的士失物，希望她可進一步填寫「的士車長嘉許計劃提名表格」，散播更多正能量，令更多車長效法做得更好，女事主留言回覆表示會填寫。版主亦多謝該位師兄為香港及的士業界做了一件好事。更多網民留言︰

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責任編輯：王明芳