【聲夢傳奇X魷魚遊戲】炎明熹不介意似「木頭人」　Gigi珍惜批評聲音：自己未夠好

▲ 炎明熹近日被網民指跟《魷魚遊戲》公仔撞樣。

《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹（Gigi）近日推出首支個人首支單曲《真話的清高》，雖然Gigi現時已開學，她亦很勤力地在課餘時間宣傳。早前Netflix劇《魷魚遊戲》大熱，有網民盤點港版人選時，便提議炎明熹可演劇中的AI木頭人角色，Gigi卻沒有介懷並大方回應。

▲ Gigi近日宣傳新歌。（攝影：黃建輝）

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曾為網民留言不開心

《魷魚遊戲》以人性遊戲與血腥情節成為網民熱烈討論話題，首集出現的「一二三木頭人」，源自熟悉的童年遊戲「一二三紅綠燈」，不過網民話題卻是劇中出現的巨型AI木頭人公仔，卻被指跟炎明熹甚為似樣。

炎明熹日前為新歌接受TOPick訪問，她也笑道有看過相關報導，Gigi亦覺得髮型和眼晴可能相似，她也沒覺得沒有所謂。當Gigi被媒體同樣問及此事，她也稱如真的開拍港版，她也不介意演出，也很樂意去挑戰。

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作為《聲夢傳奇》的人氣學員，炎明熹自參賽以來都成為焦點，由造型、唱腔以至家庭背景，都備受網民談論。

炎明熹指不論好壞的網民留言，自己也會留意，而一直照顧的姑丈姑媽，亦會為她作出整理。她稱：「家人會把一些中肯和值得參考的留言截圖給我看，希望自己有進步和改善的空間。」

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她坦言也曾試過一則很差的留言而極不開心：「雖然留言的實則內容已忘了，但記得那種不開心的感覺，但影響不算很大，因我很善忘，很多時看完的留言便不記得。」

Gigi也表示，就算是讚賞的留言，她也會很冷靜。「因我對自己比較嚴格，覺很多東西都未做好，因此就算別人讚我，自己也不敢太開心。」

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音樂口味跨年代

炎明熹在《聲夢傳奇》時常演繹經典金曲，其唱功和曲風也常被談論，雖然這些金曲年份都比她年紀為大，不過Gigi稱不感陌生。「好像《沒有你還是愛你》，自己以前有聽過，可能某些旋律不會全記得，但不會太陌生。」

她指自己聽歌是跨地區和年代，無論日本、韓國或懷舊的金嗓子，都會涉獵。「譬如《愛情陷阱》都好出名啊，父親好喜歡譚校長，故我比賽有唱過，他們都十分開心和意外。」

▲ （黃建輝攝）

髮型：Bluedy Wong@Base 8 salon

化粧：King Yip@KingsMakeup

記者：區家歷

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