【美食速報】燒肉石田屋推全新和牛清酒伴饌套餐　嘆頂級神戶和牛+$228配3杯清酒

▲ 香港燒肉石田屋近日推出全新和牛清酒伴饌套餐。（圖片由餐廳提供）

來自日本神戶的精品燒肉品牌——香港燒肉石田屋將於10月1日起推出全新和牛清酒伴饌套餐，食客追加$228，便可品嚐頂級神戶和牛的濃厚滋味，同時細酌3款清新香醇的清酒，感受極致的味覺享受。

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栃木縣鳳凰美田赤判純米大吟醸

來自栃木縣的鳳凰美田赤判純米大吟醸率先登場，作餐前乾杯單飲。選用日光連山伏流水軟水，天然酸度與米旨感為前菜的帆立貝刺身提鮮，配搭原汁原味的慢煮牛肩肉時收結輕盈，帶出清爽滋味。

淡麗辛口的楯野川本流辛口純米大吟釀

淡麗辛口的楯野川本流辛口純米大吟釀接著亮相，這款山形縣出品的清酒與一般的辛口酒不同，一邊感受其柔順旨味及沈穩香氣，一邊細嚼油香豐腴的神戶和牛西冷及肉眼，或是滿鋪細緻油花的牛板腱及和牛涮涮燒肉，帶來絕妙滋味平衡。

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兵庫縣奥播磨純米吟醸

喜愛澎湃口感的清酒愛好者，亦可選擇以產自兵庫縣的奥播磨純米吟醸芳醇超辛口伴饌，乾口干而醇厚，淡雅柔和的純米酒糟香氣縈繞喉舌。

搭上肉味濃郁的後腰脊肉、細緻軟嫩的里脊肉及口感爽彈的特上厚切牛舌，野性韻味更為圓融平衡，甘芳細膩的質感層次由味蕾舌尖延遞至鼻腔末梢。

必試盛岡冷麵

最後登場的蕃茄冷麵用上滑溜且嚼勁十足的盛岡冷麵，湯頭以開胃的牛肉高湯和醬油混合而成，配搭微暖至室溫的清酒讓食客咀嚼時溢出一股甘甜的蕃茄果香，清新解膩，令食客無比滿足。

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清酒伴饌套餐 $228起

食客現凡惠顧即可以港幣$228加配3杯清酒，如想體驗最完美的配搭，則可挑選燒肉石田屋的招牌特選和牛套餐（9品）（港幣$580）、嚴選和牛套餐（10品）（港幣$780）或神戶牛贅沢套餐（12品）（港幣$1,080），需提前預訂。

除了以上提及的三款清酒，香港燒肉石田屋同時供應多款來自日本各縣酒造出產的日本清酒，駐場唎酒師按客人口味提供合適的清酒伴饌建議。

香港燒肉石田屋詳情

地址：中環德己立街1-13號世紀廣場3樓

電話：2983 6838

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責任編輯：王芷瑩