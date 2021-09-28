【校長專欄】女兒升讀小一總是百般記掛 基華校長：要適當關心也適當放手

▲ 在孩子升讀小學的重要時候，既要適當關心，也要適時放手。

孩子們回到校園差不多一個月了，最擔心的莫過於剛升上小一的家長。每天站在校門前的短短時間，常常看到不少父母會與學生道別，母親一句加油，有時甚至來一個擁抱，把孩子的書包交還，然後走到校園外圍的另一端，看著子女慢慢的背著書包，經過走廊，回到課室，這時家長的心就踏實了一點，但仍舊駐足一會，才慢慢離開。

孩子總是讓人掛心，我也記得小女在升上小一時的情況。那時，她的性情很溫和，個子也小，我怕她的書包太重，也怕她不喝水，不上洗手間，空調太冷、老師太兇、沒有朋友、吃飯太慢……我相信不少家長也許會有同感。於是，每天女兒回家後我也不停追問今天如何，怎樣怎樣，為什麼不喝水，為什麼不上洗手間，手冊都寫好了嗎？沒完沒了的追問想設法了解她的學習生活。尷尬的是自己和太太都從事教育，很明白瑣碎事情儘量不要麻煩老師，但是心中又記掛著，真是難熬。

過了幾天，忽然想到孩子長大了，而且還會不斷長大，最後更要離開自己，建立家庭，擁有自己的生活。這些那些，都是小事，就由她自己面對好了。書包太重，她總要自己上樓梯；空調太冷著涼，下次便會添衣。我們還不是這樣長大的？當然，如果可以，我應該及早讓女兒參與學校的「銜接班」，讓我自己和她早日了解小學生活，我相信這樣我的擔心清單上會少了幾項。

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為此，本校除了在8月會有小一銜接班，我們也會在10月至翌年1月的時間為社區開設「幼小銜接課程」，舉辦一些家長講座，安排小朋友經歷各科課堂。我反思自己在事前的確沒有深入了解，以致有這些過慮之處。

到了今天，女兒已經四年級，我和太太跟她說得最多的是﹕「快點換校服」、「快點吃飯」、「快點做功課溫習」、「快點快點快點……」

在孩子升讀小學的重要時候，我們既要適當關心，也要適時放手，如何拿捏？不妨多了解和早點準備吧！

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