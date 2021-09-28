【靚太安樂窩】一手吸淨每個角落　全家與塵隔絕

香港地狹人稠，加上密集的高樓，阻礙空氣流通，令空氣中的懸浮粒子和微塵難以吹散，即使長期關窗開冷氣，依然每日與塵為伴。用掃把掃會揚起灰塵，用吸塵機吸，其滾軸又容易被頭髮纏着，不想全屋到處惹塵埃，靚太們就需要有它！

▲ 伊萊克斯 Well Q6 極淨無線吸塵機無須靠牆就能自主站立，非常方便。

無線「獨立」 一鍵截斷毛髮

它是誰？就是這款伊萊克斯 Well Q6 極淨無線吸塵機（WQ61-1OGG 售價：$2,998）！不單黑色外型時尚，而且低重心設計，手感輕，一手就可以掌控，靚太們可以一手吸塵一手用電話網購，輕鬆易用。而且它非常「獨立」，無須靠牆就能自主站立。這款吸塵機的扒頭設有 BRC 毛髮截斷技術，在關機狀態一鍵踩下，5-10秒即可截斷毛髮並吸入集塵箱中，就能輕鬆一吸吸到尾，毛髮不再與吸塵機「藕斷絲連」。

▲ 扒頭貼心地設有 BRC 毛髮截斷技術，能一鍵快速截斷毛髮，加上安裝了LED前置燈，無論死角位或暗處的灰塵都一吸潔淨。

最強無塵組合 多功能吸扒配五重過濾

還有一個細心位，機身設計放平高度只有13.5 cm，加上扒頭安裝了LED前置燈，梳化底或者床底暗位的灰塵都無所遁形。此外，選擇吸塵機時，大家最關心都是其濾網，這款就採用 HEPA 級五重過濾系統，確保過濾99.99%的PM0.1微粒，更不會造成二次污染，還獲得美國防敏協會認證，兼可以100%水洗，方便易潔。整個系列設有6大配件可供配置，剛剛介紹這款跟機已附送縫隙吸嘴同小毛刷吸嘴，協助清除狹窄位置的灰塵。

▲ 機身設計放平高度只有13.5 cm，即使狹窄的梳化底或床底都能深入除塵。

▲ HEPA 級五重過濾系統，確保過濾99.99%的PM0.1微粒，更不會造成二次污染，絕對安心使用。

除塵配件多 滅絕灰塵致敏源

同系列另一款白色的伊萊克斯 Well Q7-P 極淨無線吸塵機（WQ71-2BSWF 售價：$4,698）附送最多配件，共有5款，這款型號特別採用了 POWERPRO 極淨扒頭，有7倍強勁吸力，可以去除99%微塵顆粒，專為木質地板、大理石、石英磚等硬地板設計，其柔軟尼龍絨毛令吸頭更貼近地面，即使邊角或是木地板之間的狹縫都吸得乾乾淨淨。而5款配件當中，特別要介紹一下升級版 UV 電動床褥吸扒，雙材質設計，可以加強拍打效果，將床褥、布梳化深層的微塵和致敏源拍打出來，配備 UV 紫外燈，可以同時去除塵蟎。而且只需輕按一下，便可輕易抽出滾刷清洗。

▲ 具備6大配件供用家選擇。

▲ 伊萊克斯 Well Q7-P 極淨無線吸塵機特設POWERPRO 極淨扒頭7倍強勁吸力，可以去除99%微塵顆粒，而且其材質更貼地，除塵更輕鬆。

▲ 如果家中有小朋友或寵物，必定要配備這款升級版 UV 電動床褥吸扒，可以吸走微塵及致敏源，保護家人健康。

Electrolux 查詢熱線: 2804-2328

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

HKET APP家庭台更多影片：https://bit.ly/3xaDuJL

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王芷瑩