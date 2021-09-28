【心血管疾病】長期捱夜打機三餐叫外賣　36歲男胸痛心臟驟停險死

▲ 長期捱夜打機三餐叫外賣，36歲男胸痛心臟驟停險死。

不良的飲食習慣會增加患心血管疾病的風險。內地湖北一名男子經常捱夜打機、煲劇，一日三餐都點叫外賣。近日，他突然出現胸痛、氣喘等症狀。到醫院求診後，證實為急性心肌梗塞，救治過程中，他更一度心臟驟停、失去意識，所幸最終逃出鬼門關。

根據內地媒體報道，36歲的肖姓男子自兩年前離婚後開始獨居，除了工作，其他時間都在家中追劇、玩手機、打機，更經常因此而捱夜。此外，他又把汽水當水喝，又經常三餐都叫外賣，甚至會吃宵夜。肖男過往曾出現頭暈、乏力等不適症狀，但他自認年輕身體底子好，故不以為意。

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直至今年9月某日凌晨4時，肖男突然發覺心堵、喘不上氣，休息片刻仍無法緩解，更出現胸悶、胸痛、冷汗直流的症狀，他馬上到醫院求診。經檢查後，院方初步判斷他為急性下壁ST段抬高型心肌梗塞。

在救治過程中，肖男一度失去意識，並出現雙眼凝視、心臟驟停等症狀。醫療團隊即時施予心肺復甦、去顫等4次搶救，才讓肖男恢復意識及竇性心律。

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另外，肖男被驗出有高血壓、高血糖、高血脂，武漢腦科醫院心血管內科主任李秀琪表示，患者此次發病正是典型的不良生活習慣所致，

熬夜、宵夜、重口味飲食及缺乏運動都會給血管病變悄悄埋下隱患。

而肖男早期出現的乏力、頭暈等症狀，就是血壓、血糖異常發出的信號，如果當時予以重視，或許可以避免心梗意外發生。

李秀琪提醒，青壯年正值事業高峰期，同時也是家庭的支柱，除了為事業拼搏外，也應當多關注自身健康，「規律作息，改變不節制的飲食、戒煙戒酒、控制體重、不宜頻繁熬夜、保持心情愉悅及適量運動來為心腦血管積累健康儲備。」

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責任編輯：羅嘉欣