【疫苗獎賞】中華煤氣公布第五期抽獎結果　510名幸運兒分26萬元煤氣購物券

▲ 中華煤氣公布第五期抽獎結果。

為鼓勵市民接種新冠疫苗，恒基兆業集團系内的香港中華煤氣有限公司推出疫苗推廣活動，送出總值300萬元獎賞。大抽獎於7月2日早上10時開始接受登記，今日 (28日)公布第五期抽獎結果，共有510名得獎者瓜分價值26萬元的購物券。

煤氣公司將以幸運大抽獎的形式，送出50個特別大獎，每名幸運兒可獲得價值10,000元的購物禮券，另設價值1,000元購物禮券予2,500名幸運兒。煤氣公司在本年8月至9月内，分5次進行抽獎。

▲ 煤氣公布第五期疫苗推廣抽獎結果。（煤氣抽獎網站截圖）

凡於登記抽獎前已年滿18歲並持有香港身份證的人士在香港完成接種一劑或兩劑新冠疫苗均可參加是次抽獎。每位合資格參加者只須登記一次，若於上一期沒有中獎的已登記市民，將自動進入下一期抽獎。

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記者：陳麗娜